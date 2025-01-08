Альфа-банк подтверждает нейтральную оценку перспектив акций компаний транспортного сектора РФ в 2025г

Альфа-банк подтверждает нейтральную оценку перспектив акций компаний транспортного сектора РФ в 2025 году, сообщается в инвестиционной стратегии банка на текущий год.

"Рост бизнеса компаний транспортного сектора в 2025 году в натуральном выражении вероятно будет околонулевым в условиях ограниченных провозных мощностей и инфраструктурных ограничений, - прогнозируют аналитики. - Таким образом финансовые результаты компаний сектора будут во многом определяться ценовым трендами где, при прочих равных условиях, мы видим гораздо более ограниченный потенциал роста, чем в 2023-2024гг. Дополнительным фактором, ограничивающим рост цен на перевозки может выступить снижение экономической активности, чего так упорно добиваются монетарные власти РФ в течение всего 2024 года. В то же время издержки продолжат расти, на фоне роста затрат на поддержание парка в рабочем состоянии, затрат на ФОТ, налогов и проч.".

В этих условиях в 2025 году, по мнению экспертов Альфа-банка, от транспортного сектора сложно ожидать хоть сколько-нибудь значимого роста рентабельности и, соответственно, прибыли и дивидендов, если таковые вообще будут выплачены.

"Мы придерживаемся нейтрального взгляда на сектор. Ни одна из акций транспортного сектора не входит в список наиболее предпочтительных бумаг на 1П2025, несмотря на то, что в среднем сектор торгуются с дисконтом 25% к российскому рынку по мультипликатору PE2025П", - делают выводы стратеги банка.

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