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06 января 2025 года 20:14

Рубль 6 января подорожал в паре с юанем в рамках коррекции благодаря растущей нефти

Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль подорожал 6 января в рамках коррекции после снижения в течение четырех торговых сессий подряд благодаря растущей нефти; активность торгов при этом осталась пониженной из-за официального выходного дня в России.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,624 руб., что на 17,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом осталась на 19,68 коп. выше уровня действующего официального курса. Объем торгов юанем на Московской бирже 6 января составил всего 12,455 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск снизился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,88%, до 102,68 руб./$1; контракт EURRUBF подешевел на 0,13%, до 106,4 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара, евро и китайского юаня, которые с 29 декабря составляют 101,6797 руб./$1, 106,1028 руб./EUR1 и 13,4272 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост курса нацвалюты по итогам торгов 6 января был связан, прежде всего, с желанием ряда участников рынка частично закрыть "длинные" валютные позиции после четырех дней ослабления рубля; в результате нацвалюте удалось отыграть почти половину снижения предыдущих дней. Поддержку рублю оказала также благоприятная внешняя конъюнктура, в том числе растущие цены на нефть. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 0,26% - до $76,71 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени подорожали на 0,22% - до $74,12 за баррель.

Саудовская Аравия намерена впервые за три месяца повысить цены на нефть с поставкой в страны Азии. В том числе топливо марки Arab Light для азиатских покупателей в феврале подорожает на $0,6 за баррель, и в результате оно будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья стоимость саудовской нефти со следующего месяца увеличится на $1,3 за баррель.

Рост цен на нефть вызван "хорошим" состоянием физического рынка на Ближнем Востоке. "Это нашло отражение в том, что спред в паре Brent/Dubai в последнее время стал отрицательным", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти, имея в виду тот факт, что нефть марки Dubai стоит дороже Brent. "Есть сигналы, указывающие на то, что азиатские покупатели нефти начали присматриваться к другим ближневосточным маркам нефти на фоне расширения санкций в отношении России и Ирана", - добавили они.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в понедельник выросли (на 0,1-2,1%), инвесторы среди прочего оценивали статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта по сравнению с 48,3 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 49,5 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце вырос до 48 пунктов против 47,2 пункта в ноябре, во Франции - до 47,5 пункта с 45,9 пункта, в Италии - до 49,7 пункта с 47,7 пункта, в Испании - до 56,8 пункта с 53,2 пункта. Аналогичный индикатор Великобритании, по окончательным данным S&P Global, в декабре снизился до 50,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Розничные продажи в Швейцарии в ноябре повысились на минимальные с июня 0,8% в годовом выражении после пересмотренного вверх подъема на 1,5% в октябре, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре 2024 года увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и подъем на 0,5% в помесячном.

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник на 0,7-1,9%. Газета Washington Post написала со ссылкой на трех информированных источников, что помощники избранного президента Дональда Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров, имеющих особое значение для государственной и экономической безопасности. Кроме того, на этой неделе участники рынка ждут протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчета о состоянии рынка труда США за прошлый месяц.

В силу того, что в России все дни с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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