Средний курс пары евро/доллар в 2025г, скорее всего, составит около $1,08 - "Альфа-Инвестиции"

Средний курс пары евро/доллар в текущем году, скорее всего, составит около $1,08, считает аналитик "Альфа-Инвестиций" Валерий Емельянов.

"Данная валюта в паре с долларом довольно стабильна и крайне редко отклоняется в сторону паритета (курса 1:1), хотя и такое тоже бывало (например, осенью 2022 года). Ничего похожего на повестке сейчас нет. Слабость евро против доллара связана с рассинхроном в экономических циклах: в Германии уже идет рецессия, а США только на пути к замедлению ВВП и могут снова проскочить этот этап, - пишет эксперт в обзоре. - Средневзвешенный курс пары евро/доллар последние десять лет составляет чуть менее $1,12 за евро. В базовом сценарии туда она и будет стремиться на длинном горизонте, включая весь 2025 год, уходя из зоны поддержки. Подъем может быть медленным и несимметричным, но большую часть времени пара, вероятнее всего, будет двигаться в том же коридоре, что и в 2024 году. Таким образом, средний ожидаемый курс на 2025 год должен составить около $1,08".

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