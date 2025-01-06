Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5890-5990п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5890-5990 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

Эксперт также отмечает, что в фокусе внимания инвестиционного сообщества будет публикация финальных данных индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Markit. В понедельник выйдет и статистика заявок на товары длительного пользования и заказов промышленных предприятий. В конце недели будет опубликован декабрьский отчет по рынку труда, от результатов которого будет зависеть дальнейшая динамика рынка, считает Ободников.

"На прошлой неделе S&P 500 протестировал поддержку на уровне 5830 пунктов и отскочил от нее до 50-дневной скользящей средней. Мы будем с интересом наблюдать за тем, смогут ли "быки" завладеть инициативой. Показатели рыночной широты по-прежнему свидетельствуют о слабости позиций покупателей. Доля акций в составе бенчмарка, находящихся выше своих 50-дневных средних, остается вблизи годового минимума, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Считаем, что S&P 500 будет склонен к снижению, пока находится под отметкой 6050 пунктов. Для устойчивой восходящей динамики необходимо расширение рыночного участия, выраженное в увеличении числа растущих акций".

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