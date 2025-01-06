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06 января 2025 года 09:10

Nikkei 225 теряет 1,4%

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,8%. Азиатские акции в основном снижаются в понедельник, японский Nikkei 225 теряет 1,4%. Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Акции H.B. Fuller Co. (SPB: FUL) подорожали на 0,6% по итогам торгов, хотя производитель клеев, покрытий и герметиков ухудшил прогноз скорректированной прибыли на 2024 финансовый год.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) выросли в цене на 8,2%. Компания в четвертом квартале увеличила поставки примерно на 2,3% относительно того же периода прошлого года - до 495,57 тыс. электромобилей.

Конкурирующая Rivian (SPB: RIVN) нарастила поставки в минувшем квартале на 1,5% в годовом выражении - до 14,183 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали лишь 13 тыс. Ее рыночная стоимость взлетела на 24,5%.

Цена бумаг технологических Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Super Micro Computer поднялась на 4,4% и 10,9% соответственно.

Котировки акций оператора казино и отелей Las Vegas Sands (SPB: LVS) повысились на 1%, до $50,42 за штуку. Jefferies улучшила рекомендацию для них до "покупать" с "держать", прогнозную цену - до $69 с $60.

Капитализация сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel) уменьшилась на 6,5% на новостях о блокировке президентом США Джо Байденом сделки на $14 млрд по ее покупке японской компанией Nippon Steel.

Рыночная стоимость производителей спиртных напитков Molson Coors Beverage Co. (SPB: TAP) и Constellation Brands (SPB: STZ) сократилась на 3,4% и 0,3% соответственно после публикации американскими властями данных о связи между употреблением алкоголя и возникновением онкологических заболеваний. По оценкам властей, среди причин рака, которые можно предотвратить, оно занимает третье место в стране после употребления табака и ожирения.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,8% и составил 42732,13 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,26% - до 5942,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,77% и составил 19621,68 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. и China Hongqiao Group, дешевеющие на 3,3%.

Рыночная стоимость Meituan (SPB: 3690) уменьшается на 3,1%, Nongfu Spring - на 3%, MTR Corp. - на 2,5%.

Капитализация Xinyi Solar Holdings повышается на 4,4%, JD Health International, JD.com Inc. (SPB: JD) и ENN Energy Holdings - на 1,1%, Power Assets Holdings - на 1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,4%.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги DeNA (-7,7%).

Рыночная стоимость IHI Corp. и Seiko Epson уменьшается на 5,1%, Sapporo Holdings - на 4,9%, Trend Micro - на 4,4%.

Mazda Motor сокращает капитализацию на 0,1%, хотя ее североамериканское подразделение отчиталось о рекордных продажах автомобилей в прошлом году - 424,382 тыс. штук против 363,354 тыс. годом ранее. В том числе в декабре реализация выросла на 1,7% в годовом выражении и составила 40,201 тыс. машин, что стало лучшим результатом "дочки" для этого месяца.

Акции Nippon Steel дешевеют на 0,7% после решения президента США Джо Байдена заблокировать ее сделку на $14 млрд по покупке американской сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel).

Цена бумаг Furukawa Electric увеличивается на 5,9%, Suzuki Motor - на 5%, Ebara - на 4,7%, Honda Motor - на 2,9%, Shizuoka Financial Group - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%.

Стоимость акций Posco увеличивается на 1,5%, Samsung Electronics - на 2,9%, SK Hynix - на 8,9%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,2%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

Капитализация BHP снизилась на 2%, Rio Tinto - на 1,7%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущих торгов и недели в целом.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 МСК составляли $76,19 за баррель, что на $0,32 (на 0,42%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,58 (на 0,8%) - до $76,51 за баррель.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $0,3 (на 0,41%) - до $73,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на $0,83 (на 1,1%) и достигли $73,96 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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