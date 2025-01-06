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06 января 2025 года 13:06
"Альфа-Инвестиции" умеренно позитивно оценивают акции ЭсЭфАй
"Альфа-Инвестиции" умеренно позитивно оценивают перспективы котировок акции "ЭсЭфАй", сообщается в материале аналитика Алексея Девятова. "Взгляд на бумаги эмитента умеренно позитивный. Действия и решения компании свидетельствуют о стремлении менеджмента к увеличению рыночной капитализации. Фонд возобновил практику выплаты дивидендов, погасил свой казначейский пакет, успешно закрыл кредитный долг и активно взаимодействует с инвесторами, - пишет эксперт. - Холдинг по-прежнему оценивается со значительным дисконтом (около 30%) к стоимости своих активов, что оставляет потенциал для дальнейшего подъема цены акций. Тем не менее без новых корпоративных событий повторения бурного роста ждать не стоит". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭСЭФАЙ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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06 января 2025 года 20:14
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снизился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль подорожал 6 января в рамках коррекции после снижения в течение четырех торговых сессий подряд благодаря растущей нефти; активность торгов при этом осталась пониженной из-за официального выходного дня в России. читать дальше
.06 января 2025 года 19:39
Рынок акций РФ замедлил снижение и удержался выше 2800п по индексу МосБиржи, вырос сектор фармацевтики
Москва. 6 января. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения коррекции вниз в рамках фиксации прибыли игроками и опасений введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, однако снижение замедлилось на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти из-за ослабления доллара (мартовский фьючерс на Brent поднялся к $77 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2800 пунктов, лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,7%) и "Совкомфлота" (-2,3%); раллировали бумаги сектора фармацевтических компаний. читать дальше
.06 января 2025 года 18:57
Средний курс пары евро/доллар в текущем году, скорее всего, составит около $1,08, считает аналитик "Альфа-Инвестиций" Валерий Емельянов. "Данная валюта в паре с долларом довольно стабильна и крайне редко отклоняется в сторону паритета (курса 1:1), хотя и такое тоже бывало (например, осенью 2022... читать дальше
.06 января 2025 года 18:10
Вероятен рост цен на замещающие облигации на российском рынке в текущем году, говорится в стратегии аналитиков "Альфа-Инвестиций" на 2025 год. После прекращения биржевых торгов долларом и евро замещающие облигации (ЗО) стали основным инструментом валютной диверсификации портфеля. При этом,... читать дальше
.06 января 2025 года 17:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале аналитиков. "Акции "ЛУКОЙЛа" в понедельник торгуются "лучше рынка". Бумаги компании в конце года смогли подняться выше сопротивления 7050 руб. Под этой отметкой они... читать дальше
.06 января 2025 года 16:09
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов в понедельник составляет 2800-2850 пунктов, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Торги 6 января на российском рынке акций начались снижением, которое к середине дня немного замедлилось. По всей видимости, рынок... читать дальше
.06 января 2025 года 15:50
Рубль днем подрастает в паре с юанем после снижения в течение 4-х сессий подряд, активность торгов остается низкой
Москва. 6 января. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в понедельник днем, рубль дорожает после снижения в течение четырех сессий подряд; активность торгов остается пониженной из-за официального выходного дня в России. читать дальше
.06 января 2025 года 15:01
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5890-5990 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируется средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова. Эксперт также отмечает, что в... читать дальше
.06 января 2025 года 13:59
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "МТС" среди бумаг российского телекоммуникационного сектора, говорится в стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на текущий год. "Компании сектора сталкиваются с существенным давлением на финансовые показатели из-за высоких ставок, необходимости... читать дальше
.06 января 2025 года 11:45
Цена на золото сохраняет потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на... читать дальше
.06 января 2025 года 11:30
Рынок акций РФ протестировал в откате 2800п по индексу МосБиржи из-за распродаж, растет сектор фармацевтики
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и приостановившей рост нефти (мартовский фьючерс на Brent просел к $76,2 за баррель); индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень 28 декабря), при этом раллируют бумаги сектора фармацевтических компаний. читать дальше
.06 января 2025 года 10:41
Возможна консолидация российских фондовых индексов в краткосрочной перспективе на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Поддержка по индексу Мосбиржи находится в области немногим выше 2700 пунктов, где проходит линия... читать дальше
.06 января 2025 года 10:29
Москва. 6 января. Китайский юань немного подрос на Московской бирже в понедельник утром, рубль слегка подешевел на фоне пониженной активности торгов на Московской бирже из-за официального выходного дня в России. читать дальше
.06 января 2025 года 10:04
Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение, в фокусе находится диапазон 2800-2810 пунктов, говорится в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. "Российский рынок акций начал 2025 год с коррекционного снижения после двухнедельного ралли, спровоцированным решением ЦБ РФ оставить ставку без... читать дальше
.06 января 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности
Москва. 6 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и смешанных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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