"Альфа-Инвестиции" умеренно позитивно оценивают акции ЭсЭфАй

"Альфа-Инвестиции" умеренно позитивно оценивают перспективы котировок акции "ЭсЭфАй", сообщается в материале аналитика Алексея Девятова.

"Взгляд на бумаги эмитента умеренно позитивный. Действия и решения компании свидетельствуют о стремлении менеджмента к увеличению рыночной капитализации. Фонд возобновил практику выплаты дивидендов, погасил свой казначейский пакет, успешно закрыл кредитный долг и активно взаимодействует с инвесторами, - пишет эксперт. - Холдинг по-прежнему оценивается со значительным дисконтом (около 30%) к стоимости своих активов, что оставляет потенциал для дальнейшего подъема цены акций. Тем не менее без новых корпоративных событий повторения бурного роста ждать не стоит".

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