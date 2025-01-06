Цена золота сохраняет потенциал роста - "Цифра брокер"

Цена на золото сохраняет потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Котировки золота в пятницу снизились примерно на 0,75%. В краткосрочной перспективе давление на цену может оказывать в том числе укрепление доллара США: индекс DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, повысился с 30 декабря 2024 года почти на 0,9%, а за прошлый год вырос на 7,4%. Тем не менее укрепление доллара не помешало в 2024 году повышению котировок драгметалла на 27% (в долларах США), которые сохраняют потенциал для дальнейшего роста благодаря спросу со стороны центральных банков развивающихся стран, - отмечают эксперты. - World Gold Council уже на текущей неделе может опубликовать данные по потокам средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды ETF. Данные позволят оценить рыночное позиционирование на рынке золота".

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