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06 января 2025 года 10:04
Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение, в фокусе находится диапазон 2800-2810 пунктов, говорится в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. "Российский рынок акций начал 2025 год с коррекционного снижения после двухнедельного ралли, спровоцированным решением ЦБ РФ оставить ставку без изменений (на уровне 21% годовых). Просадка сняла назревающую перегретость рынка, но индекс Мосбиржи может продолжить снижение. В фокусе сейчас диапазон 2810-2800 пунктов, - пишут эксперты в обзоре. - Уход ниже может спровоцировать усиление коррекционного импульса. При сохранении этих уровней в качестве поддержки и разворота рынка первой целью станет возврат и закрепление выше 200-дневной скользящей средней - 2840 пунктов. Среднесрочная цель роста в 2940-2950 пунктов - это 50% коррекции по Фибоначчи к волне снижения от максимумов 2024 года". Также аналитики отмечают, что объемы торгов пока, скорее всего, останутся невысокими, на тонком рынке может наблюдаться повышенная волатильность в отдельных бумагах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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