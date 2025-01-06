Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи пока может продолжить снижение, в фокусе находится диапазон 2800-2810 пунктов, говорится в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

"Российский рынок акций начал 2025 год с коррекционного снижения после двухнедельного ралли, спровоцированным решением ЦБ РФ оставить ставку без изменений (на уровне 21% годовых). Просадка сняла назревающую перегретость рынка, но индекс Мосбиржи может продолжить снижение. В фокусе сейчас диапазон 2810-2800 пунктов, - пишут эксперты в обзоре. - Уход ниже может спровоцировать усиление коррекционного импульса. При сохранении этих уровней в качестве поддержки и разворота рынка первой целью станет возврат и закрепление выше 200-дневной скользящей средней - 2840 пунктов. Среднесрочная цель роста в 2940-2950 пунктов - это 50% коррекции по Фибоначчи к волне снижения от максимумов 2024 года".

Также аналитики отмечают, что объемы торгов пока, скорее всего, останутся невысокими, на тонком рынке может наблюдаться повышенная волатильность в отдельных бумагах.

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