Рубль снизился в паре с юанем в пятницу 4-й день подряд при низкой активности торгов

Москва. 3 января. Китайский юань умеренно подрос по итогам первых в 2025 году торгов на Московской бирже; рубль подешевел в пятницу на фоне снижения объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России и нестабильной ситуации на европейских фондовых биржах.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,7975 руб., что на 9,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 37,03 коп. выше уровня действующего официального курса. Объем торгов юанем на Московской бирже 3 января составил всего 5,077 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,6%, до 103,59 руб./$1; вместе с тем контракт EURRUBF снизился за день на 0,1%, до 106,54 руб./EUR1.

Банк России в пятницу не менял официальные курсы доллара, евро и китайского юаня, которые с 29 декабря составляют 101,6797 руб./$1, 106,1028 руб./EUR1 и 13,4272 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля по итогам торгов 3 января связано, прежде всего, с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, о чем говорят и низкие объемы торгов иностранными валютами на бирже. Кроме того, на внутренний валютный рынок давила и в целом нестабильная ситуация на европейских фондовых биржах. Вместе с тем определенную поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, "рубль выглядит существенно перепроданным, а значит, у него есть потенциал укрепления до отметки 100 руб./$1. Статистика ВВП и промышленного производства, которая будет выходить в конце января и начале февраля, может способствовать укреплению российской валюты".

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту вечером в пятницу, трейдеры оценивают обстановку на Ближнем Востоке. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляли $76,42 за баррель, что на 0,65% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,92% - до $73,8 за баррель.

ВВС Израиля за день атаковали десятки мест сбора бойцов ХАМАС на территории сектора Газа, а также пункты командования этой группировки, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале. "В течение минувшего дня ВВС, на основе разведданных ЦАХАЛ и Общей службы безопасности, нанесли удары примерно по 40 пунктам сбора террористов ХАМАС, а также по ее центрам командования и управления по всему сектору Газа", - отмечается в заявлении.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Азиатские фондовые индексы в пятницу преимущественно выросли, исключением стал только рынок материкового Китая. Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов упал на 1,6%, при этом гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%. Доходность десятилетних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Американские фондовые индексы уверенно растут (на 0,4-0,9%) в начале торгов 3 января. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года поднялся до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в пятницу в пределах 0,2-1,4%. Безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,1%. Это максимальный показатель с февраля 2021 года. Количество безработных увеличилось на 10 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,2%, по данным Trading Economics. В Испании количество безработных в декабре сократилось на 25,3 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 2,561 млн. Это самый низкий уровень с декабря 2007 года. Однако эксперты ожидали более значительного уменьшения - на 46,5 тыс.

В силу того, что в России все дни с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.