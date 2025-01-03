Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем при низкой активности торгов

Москва. 3 января. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в пятницу днем, рубль дешевеет на первых в 2025 году биржевых торгах на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,815 руб., что на 11 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Китайская валюта при этом оказалась на 38,78 коп. выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,1%, до 104,09 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,3%, до 107 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля в ходе биржевых торгов 3 января связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с наметившимся ухудшением ситуации на мировых нефтяных площадках. Кроме того, на внутренний валютный рынок давит и в целом нестабильная ситуация на европейских фондовых биржах.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, "рубль выглядит существенно перепроданным, а значит, у него есть потенциал укрепления до отметки 100 руб./$1. Статистика ВВП и промышленного производства, которая будет выходить в конце января и начале февраля, может способствовать укреплению российской валюты".

Цены на нефть эталонных марок, демонстрировавшие в начале дня плавный рост, к середине торгов ушли в небольшой минус. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составили $75,83 за баррель, что на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,7% - до $75,93 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому моменту на 0,11% - до $73,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты прибавили в стоимости 2% и достигли $73,13 за баррель, что является максимумом с середины октября.

Перспективы нефтяного рынка в этом году остаются неопределенными на фоне ожиданий профицита и возможного восстановления объемов добычи странами ОПЕК+, а также оптимизма в отношении экономики Китая, пишет Trading Economics. Кроме того, трейдеры внимательно следят за геополитическими событиями, включая возможные последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Азиатские фондовые индексы в пятницу преимущественно выросли, исключением стал только рынок материкового Китая. Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов упал на 1,6%, при этом гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%. Доходность десятилетних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу. Безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,1%. Это максимальный показатель с февраля 2021 года. Количество безработных увеличилось на 10 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,2%, по данным Trading Economics. В Испании количество безработных в декабре сократилось на 25,3 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 2,561 млн. Это самый низкий уровень с декабря 2007 года. Однако эксперты ожидали более значительного уменьшения - на 46,5 тыс.