Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности

Москва. 3 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, 3 января, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России и смешанных сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в 2025 году с негативной динамикой. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 211 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222 тыс. Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 3,5 тыс. - до 223,25 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 декабря, сократилось на 52 тыс. и составило 1,844 млн. Эксперты ожидали 1,89 млн.

Фондовые индексы материкового Китая снижаются, в то время как другие азиатские рынки акций показывают положительную динамику. Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,4%, при этом гонконгский Hang Seng увеличился на 0,6%. Доходность десятилетних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК вырос на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день поднялся на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу после увеличения по итогам предыдущей сессии. Это обусловлено как ожиданиями роста экономики Китая и, соответственно, увеличением спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера, так и продолжающимся сокращением запасов в США. Также поддержку рынку оказывают прогнозы похолодания во многих частях США.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составляли $76,02 за баррель, что на 0,12% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,7% - до $75,93 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла на 0,11% - до $73,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на 2% и достигли $73,13 за баррель, что является максимумом с середины октября.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд. Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 декабря снизилась в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня из-за официального выходного дня в России и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,022 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,483 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 декабря вырос на 0,67% и составил 107,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,69%, поднявшись до 975,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+3,58%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+2,85%), "ГТЛК-001Р-04" (+1,73%) и "АФК Система-1Р-24" (+1,47%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,51%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,14%) и "АФК Система-1P-21" (-0,13%).