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03 января 2025 года 17:19
Акции ИКС 5 могут стать одной из самых интересных идей в 2025г - "Альфа-Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" могут стать одной из самых интересных идей в текущем году, потенциальная просадка после начала торгов (9 января 2025 года) - интересный момент для открытия и увеличения позиций, считают аналитики "Альфа-Инвестиций". "Бумаги ритейлера привлекательны для покупки и удержания, если уже есть в портфеле. Ожидаем, что сильные финансовые результаты и стабильность бизнеса будут способствовать повышенному спросу на акции "ИКС 5", - указывают эксперты в комментарии. - Кроме того, вскоре после начала торгов ждем возобновления выплаты дивидендов. По нашим оценкам, они могут составить больше 700 руб. на акцию, что соответствует доходности свыше 25% к цене закрытия апреля (2798 руб.). Это будет одна из самых высоких доходностей в секторе. Менеджмент компании также заявлял, что после завершения редомициляции утвердит новую дивидендную политику". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИКС5/X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.03 января 2025 года 18:31
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Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2850 пунктов в ближайшие торговые дни, на снижающемся рынке интересны акции "Роснефти" и "Татнефти", считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Первые торги 2025 года на российском фондовом рынке стартовали в небольшом плюсе,... читать дальше
.03 января 2025 года 12:03
"Цифра брокер" отдает предпочтение акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и МКПАО "Лента" среди ритейлеров в 2025 году, сообщается в стратегии аналитиков инвестиционной компании на текущий год. "Основной вклад в рост потребительской инфляции внесли продовольственные товары, которые с начала... читать дальше
.03 января 2025 года 11:33
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Москва. 3 января. Китайский юань немного подрос на Московской бирже в пятницу утром, рубль слегка подешевел на фоне пониженной активности торгов на Московской бирже из-за официального выходного дня в России. читать дальше
.03 января 2025 года 10:21
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.03 января 2025 года 09:50
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