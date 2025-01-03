Ориентиры для рубля на вторую декаду января - 109-111 руб./$1, 112-114 руб./EUR1 и 14,8-15,3 руб. за юань - Freedom Finance Global

Ориентиры для курсов валютных пар доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль на вторую декаду января 2025 года составляют 109-111 руб./$1, 112-114 руб./EUR1 и 14,8-15,3 руб. за юань соответственно, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Текущую динамику курса рубля мы объясняем коррекцией после резкого падения перед новогодними праздниками. О стабильности этого тренда говорить сложно, так как в случае принятия новых пакетов санкций в США и ЕС рост рублевых котировок приостановится. Фундаментальным поводом для укрепления рубля в пятницу могли послужить данные Росстата по компонентам ВВП за 3К24. Они служат основанием прогнозировать повышение российского ВВП в диапазоне 3,9-4,1% по итогам 2024 года, что превысит показатели предыдущего года, а также средние ожидаемые темпы роста мировой экономики, - пишет эксперт в обзоре. - Рубль выглядит существенно перепроданным, а значит, у него есть потенциал укрепления до 100 руб./$1. Статистика ВВП и промпроизводства, которая будет выходить в конце января и начале февраля, может способствовать укреплению российской валюты. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на вторую декаду января составляют 109-111, 112-114 и 14,8-15,3 соответственно".

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