Среднесрочная цель подъема цены акций Полюса составляет 14770 руб. - "БКС МИ"

Первая среднесрочная цель подъема котировок акций ПАО "Полюс" составляет 14770 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Эмитент - одна из лучших бумаг в составе индекса Мосбиржи в 2024 году (+31%). Здесь и высокая корреляция с взлетевшим золотом, и возврат к дивидендам, и планы сильного наращения производства. В последние недели прошлого года интерес к акциям золотодобытчика снизился на фоне коррекции цен на базовый металл и прохождения дивидендной отсечки, - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. - На фоне позитивной динамики котировок драгметалла может постепенно начать возвращаться интерес покупателей к бумаге. Первая среднесрочная цель подъема - закрытие "дивгэпа" на 14770 руб. Наш годовой таргет - 17000 руб."

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