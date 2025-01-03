Предпосылки для более высокой цены золота в 2025г в целом сохраняются - "Цифра брокер"

Предпосылки для более высокой цены на золото в 2025 году в целом сохраняются, тем не менее на рынке пока вероятно продолжение консолидации в рамках широкого диапазона $2600-2700 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Котировки нефти марки Brent превысили отметку $76 за баррель на фоне потенциального сокращения нефтедобычи участниками ОПЕК+. С технической точки зрения, повышение нефтяных цен может продолжиться в направлении $78 за баррель марки Brent, где проходит линия 50-недельного скользящего среднего, указывают эксперты инвесткомпании.

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