Среднесрочный ориентир для индекса Мосбиржи - диапазон 2940-2950п - "БКС МИ"

Среднесрочный ориентир для индекса Мосбиржи составляет диапазон 2940-2950 пунктов, прогноз на 2025 год повышен до 3500 пунктов (что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня), сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Конец прошлого года на российском рынке акций ознаменовался двухнедельным ралли, спровоцированным решением ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений (на уровне 21% годовых), констатируют эксперты.

"На дневном графике RSI поднялся выше 70, войдя в зону перекупленности, и участники торгов могут начать фиксировать часть прибыльных позиций. Зоной поддержки при снижении выступит 200-дневная скользящая средняя в районе 2840 пунктов по индексу Мосбиржи. Важно закрепиться здесь в ближайшие недели", - указывают они в обзоре.

Среднесрочный ориентир смещается к 2940-2950 пунктам - это 50% коррекции по Фибоначчи к волне снижения от максимумов 2024 года, отмечают аналитики "БКС МИ".

"Объемы торгов, скорее всего, в новогодние праздники будут невысокими, что на тонком рынке может провоцировать повышенную волатильность в отдельных бумагах, - пишут эксперты инвесткомпании в материале. - В фокусе внимания все те же факторы: денежно-кредитная политика Банка России и геополитика. Наш таргет на текущий год в декабре был повышен до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, потенциал - 17%".

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