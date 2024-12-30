Альфа-банк понизил прогнозную цену акций НоваБев до 590 руб

Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "НоваБев" до "по рынку" и прогнозную цену - с 835 руб. до 590 руб., что предполагает потенциал роста на горизонте 12 месяцев 1%, сообщается в стратегии банка на 2025 год.

"Мы снижаем рекомендацию и целевую цену на фоне роста WACC, опережающего роста издержек и снижения дивидендных перспектив на ближайшие годы, - пишут аналитики. - Мы считаем, что устойчивый потребительский спрос позволит компании повышать цены и наращивать продажи премиальных продуктов. По нашим оценкам, рост выручки сохранится на уровне 18-22% в 2024-25П при росте объемов продаж в декалитрах на 1% в год и открытиях по 350-400 новых магазинов ВинЛаб в 2024-25гг. Однако высокий уровень конкуренции, вероятно, не позволит компании полностью переложить в цены рост расходов и процентных ставок - мы ожидаем дальнейшего снижения маржи EBITDA, а чистая прибыль компании снизится на 18-20% г/г в 2024-25П к уровню 2023 года".

Дивидендные возможности компании, на взгляд экспертов, также становятся меньше - доходность по итогам 2024-25П составит 6-9%.

Акции "НоваБев" торгуются с коэффициентами EV/EBITDA и P/E 2025П на уровне 4,4х и 8,8х - по мнению аналитиков, это справедливые уровни в текущих условиях.

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