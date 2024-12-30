Акции HeadHunter остаются привлекательными для инвесторов - "Цифра-брокер"

Компания HeadHunter интересна с точки зрения как роста, так и дивидендного дохода, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра-брокер" в стратегии на 2025 год.

"Ситуация на рынке труда в ближайшие годы, скорее всего, останется неизменной - проблемы с демографией и продолжающийся высокий спрос на кадры будут провоцировать дефицит рабочей силы, - прогнозируют эксперты. - В условиях замедления экономической активности HeadHunter сможет компенсировать снижение числа вакансий за счет повышения среднего чека. Компания практически не имеет альтернативы на российском рынке, что обеспечивает стабильный спрос на ее услуги. Акции HeadHunter остаются привлекательными для инвесторов. Они торгуются с мультипликаторами P/E около 6-7 и EV/EBITDA на уровне 7,4, что ниже средних уровней для сектора. Более того, ожидаемая форвардная дивидендная доходность на 2025 год составляет около 14%, что делает компанию интересной с точки зрения как роста, так и дивидендного дохода".

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