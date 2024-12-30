Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7141 рубль за бумагу, что предполагает потенциал роста около 25% с текущих уровней, сообщается в стратегии банка на 2025 год.

По оценке аналитиков банка, "ФосАгро" остается самым эффективным производителем фосфорных удобрений в мире. Восстановление цен на фосфорные удобрения в этом году выше $500 за тонну DAP Baltic поддерживали прибыль компании.

"ФосАгро" продает около 75% продукции на экспорт, сталкиваясь с минимальными логистическими ограничениями, используя для экспорта малотоннажный флот, в том числе из "дружественных" стран, - указывают эксперты. - Основными экспортными рынками являются Бразилия и Индия." ФосАгро" активно реализует 3 этап Стратегии развития, который включает модернизацию Балаковского производственного комплекса. Планируется создать мощности по производству 1 млн тонн сложных комплексных минеральных удобрений (NPK) и 0,5 млн тонн DAP в год (капитальные затраты при этом 18 млрд руб.) с выходом на проектную мощность в 2026 году".

Осенью текущего года США снизили импортные пошлины для "ФосАгро" с 28,5% до 18,21%, что, по мнению аналитиков, является положительным фактором для компании.

"В настоящий момент "ФосАгро" торгуется с коэффициентом EV/EBITDA 2026П на уровне 5,5х, что обеспечивает существенный дисконт к мировым аналогам и историческим значениям этого мультипликатора", - говорится в стратегии Альфа-банка.

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