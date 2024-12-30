ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 18581 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Полюс" на уровне 18581 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в стратегии банка на 2025 год.

"Мы по-прежнему наиболее оптимистично смотрим на золото. Политика Д. Трампа скорее всего будет проинфляционной, а рост напряжённости в отношениях с Китаем поддержит спрос на золото со стороны центральных банков, - отмечают аналитики. - Для российских золотодобытчиков дополнительным преимуществом станет ослабление рубля, которое поможет сохранить прибыль на рекордно высоком уровне. "Полюс" остается мировым лидером по доказанным запасам золота. В следующем году ожидаем сохранения высоких цен на золото и ослабления рубля, что поможет компании компенсировать рост капитальных затрат на проект Сухой Лог. Ожидаем положительный свободный денежный поток, дивиденд за 2025 год составит около 1030 рублей на акцию, обеспечив доходность порядка 7%".

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