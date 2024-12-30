"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы рынка акций США в следующем году

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивают перспективы рынка акций США в следующем году, сообщается в комментарии.

"У нас нейтральный взгляд на рынок акций США на 2025 год, - пишут эксперты в комментарии. - Цель по индексу S&P 500 на 12 месяцев - 6500 пунктов с потенциалом роста 10%. На фоне высокой экономической неопределенности в мире рынок США выглядит наиболее устойчивым".

По мнению аналитиков "БКС МИ", в 2025 году США, вероятно, сохранят лидерство в росте ВВП среди развитых стран, что позитивно для американских компаний. "Победа Дональда Трампа на президентских выборах поддержит рост экономической активности и доходов стратегически важных отраслей, - прогнозируют они. - Судя по динамике инфляции, ФРС будет постепенно снижать ставки. Это будет еще одним стимулом для прибыльных компаний".

Кроме того, доллар США остается международной резервной валютой и главным инструментом платежей, и это, на взгляд стратегов, - важное конкурентное преимущество и фактор высокой экономической устойчивости страны.

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