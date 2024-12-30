30 декабря 2024 года 10:30
Рубль утром укрепляется в паре с юанем, корректируясь после снижения 28 декабря
Москва. 30 декабря. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется в рамках коррекции после снижения в рабочую субботу, 28 декабря.
По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 4 коп. - до 13,6335 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 20,63 коп. выше уровня действующего официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля в начале торгов 30 декабря связан как со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках, так и с желанием ряда участников рынка прикрыть "короткие" позиции по рублю после заметного снижения нацвалюты в субботу.
Цены на нефть слабо меняются в понедельник утром при низкой активности торгов. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $74,1 за баррель, что всего на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,2%, до $74,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени также на 7 центов, до $70,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $70,60 за баррель.
Данные министерства энергетики США, опубликованные в пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей. Инвесторы также ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января. "Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.
Вместе с тем азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1% в ходе торгов. Китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,4% в ходе торгов. Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек.
Кв им
Опубликовано: /Финмаркет/
.
30 декабря 2024 года 19:39
Москва. 30 декабря. Китайский юань слегка подрос по итогам последних в 2024 году торгов на Московской бирже, рубль немного подешевел в понедельник на фоне снижения объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала. читать дальше
.
30 декабря 2024 года 19:28
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ в понедельник, на последних в уходящем году торгах, продолжил ралли, стартовавшее 20 декабря после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку и умеренно "ястребиного" сигнала регулятора о дальнейшей ДКП; внешние фондовые рынки демонстрировали ухудшение конъюнктуры, но вернулась к росту нефть (февральский фьючерс на Brent превысил $74,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов (максимум на закрытие торгов с начала августа), сократив в третью декаду декабря втрое свои годовые потери. читать дальше
.
30 декабря 2024 года 19:02
IT-сектор остается наиболее интересным для инвестиций при сохранении роста экономики в 2025 году, говорится в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Большинство компаний IT сектора имеют сильное финансовое положение и не так уязвимы к высоким ставкам, - отмечают аналитики. - По нашим оценкам, ключевые... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 18:34
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "НоваБев" до "по рынку" и прогнозную цену - с 835 руб. до 590 руб., что предполагает потенциал роста на горизонте 12 месяцев 1%, сообщается в стратегии банка на 2025 год.
"Мы снижаем рекомендацию и целевую цену на фоне роста WACC, опережающего роста... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 17:47
Проинфляционные риски вынуждают инвесторов сохранять "защитный" профиль долгового портфеля, отмечается в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).
"2024 год российский долговой рынок завершает с рекордно высокой ключевой ставкой и надеждами на разворот ДКП и снижение геополитической премии в... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 17:05
Инвестиции в акции ПАО "Промомед" и ПАО "Озон Фармацевтика" позволяют сделать ставку на развитие науки и инноваций, отмечается в стратегии на 2025 год инвестиционной компании "Цифра брокер".
"Отечественная фармацевтическая отрасль оказалась одной из самых подготовленных к импортозамещению и... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 15:53
Москва. 30 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже днем в понедельник, рубль, напротив, перешел к плавному снижению в ходе последнего торгового дня года и перед праздничной новогодней неделей. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7425 руб., что на 6,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
30 декабря 2024 года 15:29
Компания HeadHunter интересна с точки зрения как роста, так и дивидендного дохода, отмечают аналитики инвесткомпании "Цифра-брокер" в стратегии на 2025 год.
"Ситуация на рынке труда в ближайшие годы, скорее всего, останется неизменной - проблемы с демографией и продолжающийся высокий спрос на... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 14:43
"Интер РАО" является одним из наиболее привлекательных среди ликвидных эмитентов в сегменте электрогенерации, отмечается в стратегии Альфа-банка на 2025 год.
"Несмотря на значительный рост цен на электроэнергию в 2024 году и ожидаемый дефицит мощностей, который обычно способствует дальнейшему... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 13:52
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5940-6000 пунктов в понедельник при нейтральном балансе рисков, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.
"В центре внимания участников рынка на предстоящей сессии будет публикация индекса незавершенных продаж... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 12:55
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7141 рубль за бумагу, что предполагает потенциал роста около 25% с текущих уровней, сообщается в стратегии банка на 2025 год.
По оценке аналитиков банка, "ФосАгро" остается самым эффективным производителем фосфорных... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 12:08
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Полюс" на уровне 18581 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в стратегии банка на 2025 год.
"Мы по-прежнему наиболее оптимистично смотрим на золото. Политика Д. Трампа скорее всего будет проинфляционной, а рост напряжённости... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 11:40
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил предновогоднее ралли, стартовавшее 20 декабря после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние фондовые рынки демонстрируют ухудшение конъюнктуры, нефть приостановила рост (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $74 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов и достиг уровня конца сентября, лидируют в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,8%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,7% и +7,1% "префы"). читать дальше
.
30 декабря 2024 года 11:29
Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") привлекательны для долгосрочных инвестиций, отмечается в стратегии инвесткомпании "Цифра брокер" на 2025 год.
"Мать и Дитя" входит в новый год с сильной финансовой позицией, - пишут аналитики. - В период жесткой... читать дальше
.
30 декабря 2024 года 10:50
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивают перспективы рынка акций США в следующем году, сообщается в комментарии.
"У нас нейтральный взгляд на рынок акций США на 2025 год, - пишут эксперты в комментарии. - Цель по индексу S&P 500 на 12 месяцев - 6500 пунктов с потенциалом... читать дальше
.