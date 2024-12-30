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30 декабря 2024 года 09:52
Индекс Мосбиржи может закрепиться в понедельник выше 2800п - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может закрепиться в понедельник выше 2800 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Оптимизм на российском рынке сохраняется в последние дни уходящего года, - отмечают эксперты. - Индекс Мосбиржи в субботу повысился на 1,06, индекс РТС практически не изменился, снизившись на символические 0,08%. За прошлую неделю оба индекса показали рост соответственно на 5,62% и на 6,31%, а индекс Мосбиржи на вечерней сессии в субботу превысил отметку 2800 пунктов". Котировки нефти Brent в последний рабочий день уходящего года консолидируются в области немногим ниже $74/барр., оставаясь в пределах широкого диапазона $71-75/барр. На взгляд экспертов, для российского рынка это неплохая в целом динамика на нефтяном рынке, учитывая, что в рублях цен на нефть находятся немногим ниже 7500 рублей за баррель. "Между тем потенциальное ослабление рубля и/или повышение котировок нефти к верхней границе диапазона будут способствовать повышению нефтяных цен в рублях, что благоприятно для российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом, - прогнозируют аналитики. - В понедельник позитивная динамика на рынке может продолжиться на фоне невысокой активности инвесторов. Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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