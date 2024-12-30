Индекс Мосбиржи может закрепиться в понедельник выше 2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может закрепиться в понедельник выше 2800 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Оптимизм на российском рынке сохраняется в последние дни уходящего года, - отмечают эксперты. - Индекс Мосбиржи в субботу повысился на 1,06, индекс РТС практически не изменился, снизившись на символические 0,08%. За прошлую неделю оба индекса показали рост соответственно на 5,62% и на 6,31%, а индекс Мосбиржи на вечерней сессии в субботу превысил отметку 2800 пунктов".

Котировки нефти Brent в последний рабочий день уходящего года консолидируются в области немногим ниже $74/барр., оставаясь в пределах широкого диапазона $71-75/барр. На взгляд экспертов, для российского рынка это неплохая в целом динамика на нефтяном рынке, учитывая, что в рублях цен на нефть находятся немногим ниже 7500 рублей за баррель.

"Между тем потенциальное ослабление рубля и/или повышение котировок нефти к верхней границе диапазона будут способствовать повышению нефтяных цен в рублях, что благоприятно для российских нефтяных компаний и фондового рынка в целом, - прогнозируют аналитики. - В понедельник позитивная динамика на рынке может продолжиться на фоне невысокой активности инвесторов. Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800 пунктов".

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