Тенденция к превосходству голубых фишек на рынке акций сохранится в 1П2025 - "Альфа-Инвестиции"

Тенденция к превосходству голубых фишек на рынке акций сохранится в 1 полугодии 2025 года, полагают эксперты "Альфа-Инвестиций".

Голубые фишки завершили 2024 год лучше рынка. В I полугодии 2025 года эта тенденция к превосходству, скорее всего, сохранится, полагают аналитики. Это, по их мнению, связано с двумя ключевыми факторами:

- Недооцененность рынка: после сильного падения в 2024 году акции многих крупных компаний выглядят дешево, что привлекает внимание инвесторов.

- Дивидендная привлекательность: в условиях высокой ключевой ставки стабильные дивидендные выплаты становятся важным аргументом в пользу голубых фишек.

"Акции второго и третьего эшелонов могут начать восстанавливаться позже, особенно если смягчение денежно-кредитной политики будет происходить более быстрыми темпами, чем ожидалось, - прогнозируют стратеги. - Но в краткосрочной перспективе они остаются более рискованным выбором. В долгосрочной перспективе снижение ключевой ставки может поддержать рост акций второго и третьего эшелонов, вплоть до их опережающей динамики. Однако это требует времени и будет зависеть от стабилизации экономики и общего рыночного настроения".

Аналитики "Альфа-Инвестиций" в стратегии на 2025 год выделяют несколько фаворитов из голубых фишек. Эти акции могут продемонстрировать опережающую динамику: Сбербанк, "Яндекс", "Хэдхантер", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Полюс".

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