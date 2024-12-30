Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Чикагский индекс производственной активности в декабре (17:45 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в ноябре (18:00 МСК);

- "Мосбиржа" 30 декабря будет проводить в обычном режиме торги на срочном и фондовом рынке. На валютном рынке торги инструментами с расчетами в день заключения сделки (TOD) проходить не будут .

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