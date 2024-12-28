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28 декабря 2024 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе продолжил предновогоднее ралли после решения ЦБ РФ не менять ставку

Рынок акций РФ в последнюю торговую неделю декабря продолжил предновогоднее ралли, вызванное неожиданным декабрьским решением Банка России оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых с умеренно "ястребиным" сигналом о дальнейшей ДКП. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, обновив максимум с начала октября.

В период с 23 по 28 декабря индекс МосБиржи вырос на 5,6% и составил 2786,67 пункта, индекс РТС прибавил 6,3% и достиг 863,36 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent на неделе подрос до $74,17 за баррель (+1,6%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 101,68 руб./$1 (-0,66 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста, но темпы подъема замедлились из-за выборочной фиксации прибыли игроками после ралли, вызванного решением ЦБ РФ не менять ключевую ставку; на внешних фондовых площадках наблюдалось улучшение конъюнктуры, однако подешевела нефть (февральский фьючерс на Brent просел в район $72,1 за баррель). Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2700 пунктов, индекс РТС поднялся к 840 пунктам на фоне укрепления рубля.

В лидерах роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (+9,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,2%) и Московского кредитного банка (+7,6%).

На нефтяном рынке в понедельник цены просели на фоне укрепления доллара и слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Во вторник рынок акций РФ взял паузу и консолидировался при смешанной динамике цен blue chips; внешние площадки также подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи просел до 2690 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (-6,2%), ПАО "Группа Позитив" (-5,2%) и ГК "Самолет" (-4,7%).

Выросли акции "Газпрома" (+2,5%) на новостях, что концерн ожидает EBITDA за 2024 год в размере 2,8 трлн рублей после 1,765 трлн рублей в 2023 году. Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил, что показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании, за 9 месяцев 2024 года этот показатель уже превысил значение за весь 2023 год. По итогам 2024 года EBITDA группы "Газпром", по консервативным оценкам, составит более 2,8 трлн руб., отметил он.

По словам Садыгова, поступления от продаж газа в 2024 год превысят прогнозы и составят 4,6 трлн руб., что на 155 млрд руб. больше, чем ожидалось при утверждении первоначального финансового плана.

Расписки Fix Price (+4,3%) выросли на фоне известий, что компания зарегистрировала в России юридическое лицо "Фикс Прайс". Акции Совкомбанка (-2,7%) просели на новостях, что чистая прибыль за 11 месяцев 2024 года сократилась в 2,5 раза. Компания "Полюс" назначила ВОСА на 3 февраля, на котором будет принято решение о дроблении акций с коэффициентом 1:10. Торги акциями Х5 Group после редомициляции начнутся 9 января, компания получит тикер Х5.

В среду рынок акций РФ возобновил рост после утренней локальной коррекции в рамках локальной фиксации прибыли игроками, активность торгов была выше средней в ожидании свежей статистики по инфляции в РФ, при этом внешние ориентиры отсутствовали (большинство мировых рынков не работало в связи с празднованием католического Рождества). Индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов, при этом локомотивом подъема вступили бумаги "Газпрома" (+3,3%) и "Мосбиржи" (+4,5%).

После закрытия рынка вышли данные Росстата по инфляции, показавшие ее рост с 17 по 23 декабря на уровне 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря и 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ).

Данные об относительно умеренных темпах инфляции в РФ способствовали сохранению позитивного настроя инвесторов.

Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

Поддержку нефтяным котировкам продолжали оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

В четверг рынок акций РФ продолжил подъем, отыгрывая декабрьское решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной, а также нейтральные недельные данные Росстата по инфляции, в то время как внешние площадки после католического рождества подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 2766 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,2%) и "НОВАТЭКа" (+3,7%).

"Газпром" (+1,4%) в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м - до 416 млрд куб. м, объявил председатель правления компании Алексей Миллер. Таким образом, добыча газа концерна превысит не только показатель 2023 года (355 млрд куб. м), но и 2022-го (413 млрд куб. м). Кроме того, "Газпром" в 2024 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" около 31 млрд куб. м газа, сообщил Миллер. Для 2024 года был предусмотрен контрактный объем в 30 млрд куб. м.

ВТБ (+1,6%) в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что в 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, сообщил банк. За 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении. Всего в 2024 году ВТБ планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО, что подтвердил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Акционеры "Татнефти" (+0,7%) на повторном внеочередном собрании 26 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 17,39 рубля на акцию (по итогам 9 месяцев - 55,59 руб./а, с учетом выплаченных за I полугодие 38,2 руб./а). Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 8 января.

Во "втором эшелоне" раллировали на 21% расписки "О'Кей" на корпоративных новостях. Совет директоров группы "О'Кей" принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту, сообщила компания. Гипермаркеты работают под тем же названием - "О'Кей". В результате сделки будет приобретена сеть магазинов, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы. Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается, на ее совершение потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, отметили в компании. При этом второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.

В пятницу рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent к 18:50 МСК подорожал до $73,8 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2760 пунктов, а индекс РТС упал к 864 пунктам на фоне ослабления рубля; лучше рынка выглядели подорожавшие бумаги "Роснефти" (+2%) на новостях об утверждении дивидендов за 9 месяцев (36,47 руб. на акцию, закрытие реестра 10 января).

Акционеры Ozon (-1,2%) на годовом собрании в пятницу утвердили решение о регистрации холдинговой компании МКПАО "Озон" в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Речь идет о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited; подготовка к которой шла на протяжении двух лет.

ЦБ РФ принял решение с 27 декабря устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Кроме того, с 9 января ЦБ РФ вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября.

Нефть продолжила рост и завершила пятницу выше $74 за баррель Brent из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вышедших вечером статданных Минэнерго США о запасах сырья в стране (на неделе до 20 декабря запасы нефти упали на 4,237 млн баррелей, что превсило прогнозы).

К негативным факторам для нефти можно отнести данные о резком сокращении импорта нефти из США в Китай в 2024 году. По данным Kpler, поставки нефти из США в Китай сократились до 81,9 млн баррелей за год, что на 46% меньше по сравнению со 150,6 млн баррелей в прошлом году. В результате Китай опустился с второго на шестое место среди крупнейших покупателей американской нефти.

В рабочую субботу, 28 декабря, рынок акций РФ продолжил рост вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent завершил торги в пятницу выше $74 за баррель); индекс МосБиржи на закрытие поднялся к рубежу 2800 пунктов (максимум с 15 октября), лидировали в росте "префы" "Транснефти" (+5,7%) на новостях о росте тарифов компании на 9,9% с января. Упали бумаги "Магнита" (-5%) на новостях о несостоявшемся ВОСА по дивидендам.

В период с 23 по 28 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Каршеринг Руссия" (+21%), "префы" "Транснефти" (+21%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+20%); хуже рынка выглядели акции SFI (-10%), ПАО "Группа Позитив" (-8%), ПАО "НоваБев Групп" (-4%).

Рынок акций РФ в межпраздничные торговые дни начала января может продолжить поступательный рост при невысокой активности торгов, фактором риска будет оставаться динамика нефтяных цен и геополитическая напряженность. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в первой декаде января может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 850-930 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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