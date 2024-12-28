.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром поднялся выше 2780п по индексу МосБиржи, лидируют ПИК и ВК
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
Мошенники усовершенствовали свои схемы
Мошенники усовершенствовали свои схемы и начали использовать новые технологии и схемы для обмана россиян, помимо звонков, пишут "Ведомости". Среди самых популярных методов обманов - взлом мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также попытки...
 
Вложения в биткоин стали самыми выгодными в 2024-м
Выгоднее всего в начале 2024-го было вложить 100 тыс. рублей в биткоин — так сумму можно было приумножить в 2,5 раза, говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются "Известия". Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2024...
 
Подмосковье приступает к дачной газификации
Власти Подмосковья утвердили программу социальной газификации СНТ на 2025-2030 годы, пишет "Российская газета". Первые 70 дачных товариществ, в которых в общей сложности насчитывается 9,1 тыс. домов, получат газ уже в следующем году. "В Московской...
 
28 декабря 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром поднялся выше 2780п по индексу МосБиржи, лидируют ПИК и ВК

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в субботу продолжил рост, возобновившийся накануне вечером на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов (максимум с 11 ноября), лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,1%) и МКПАО "ВК" (+2,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2782,83 пункта (+0,9%), индекс РТС - 872,05 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 декабря, составляет 100,5281 руб. (+1,2986 рубля).

Подорожали также акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", низкая волатильность на рынке акций держится уже два дня. В субботу в этом плане изменений ждать тоже не стоит - активность рынка в последний официальный рабочий день года вряд ли будет высокой. Впрочем, из-за низких объемов торгов могут наблюдаться резкие колебания цен на отдельные акции.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может завершить 2024 год выше уровня 2750 пунктов. Несмотря на крайне сложное второе полугодие, инвесторы провожают текущий год и встречают новый 2025 год на позитивной ноте. Ключевые события, которые, скорее всего, определят динамику российского рынка на весь год, произойдут в конце января и феврале. В первую очередь, это возможное начало официальных переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также первое в новом году заседание Банка России.

"В целом, наш взгляд на рынок акций РФ остается позитивным. Ориентир по индексу на 2025 год составляет 3450 пунктов", - считает Головинов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, индекс МосБиржи подошел к уровню сопротивления 2780 пунктов, пробитие которого может привести к дальнейшему росту до 3000 пунктов. Но пробитие должно быть на больших объемах, которые вряд ли будут в праздничные дни. Поэтому можно ожидать консолидации индекса, тем более у него остался незакрытый "гэп" на уровне 2650 пунктов, считает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что перенос "лонгов" по акциям через праздники выглядит оправданным.

"В межпраздничные дни ожидается сокращение ликвидности, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие "физики" также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер "стопов", а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций", - считает эксперт.

"В целом же мы не видим рисков переноса длинных позиций через новый год. Статистика говорит, что в большинстве случаев рынок акций растет в первые несколько сессий нового года. Возможно, ближе к православному Рождеству часть спекулятивных "лонгов" стоит прикрыть. Не исключено, что тогда индекс Мосбиржи закроет "гэп" от 23 декабря в районе 2640 пунктов", - добавил Антонов.

Вместе с тем, эксперт "Алор брокер" пока не видит поводов для глубокого падения рынка. Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит более вероятным в среднесрочной перспективе - до очередного решения Банка России по ключевой ставке, либо до появления других сильных драйверов, считает Антонов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", повышенную волатильность валютных курсов провоцирует отсутствие информации о курсах валют из единого источника, а цены сделок участников только опосредованно коррелирует с курсом регулятора. С пятницы, 27 декабря, Банк России стал устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, и эти новости об изменении механизма расчета курсов могли стать причиной волатильности. В целом, в конце месяца был виден тренд на укрепление рубля, что совпало с налоговым периодом и возможным увеличением продаж валюты экспортерами.

С 1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Будущее поставок газа российского газа в Европу стало одной из самых обсуждаемых новостей в последнюю неделю года перед истечением контракта. Одним из предложений стало возобновление транзита газа через территорию Беларуси в обход Украины по газопроводу "Ямал-Европа" в Польшу (транзит по этому маршруту прекратился в 2022 году). Цены на газ в Европе реагируют ростом на возможное прекращение транзита топлива в регион, отмечают эксперты.

В последние дни уходящего года активность на российском рынке может оказаться сдержанной. Тем не менее, сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, в то время как баланс рисков складывается в пользу роста в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе, считают эксперты "Цифра Брокер".

В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq (-1,5%), лидировали в снижении акции технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками. По итогам недели Dow Jones увеличился на 1,4%, S&P 500 и Nasdaq - на 1,6%.

Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности 10-летних госбумаг выше 4,6% годовых - до 7-месячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также на фоне напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам торгов в пятницу составила $74,17 за баррель (+1,2%), февральская цена WTI - $70,6 за баррель (+1,4%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей, резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов энергоносителей всех видов: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" утром в субботу выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+9,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,42 млрд рублей (из них 2,19 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 1,94 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,84 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 декабря 2024 года 18:40
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 560 руб., бумаг Диасофта - на уровне 5300 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Астра" на уровне 560 рублей за штуку, "Диасофта" - на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой Акционеры двух значимых игроков российского IT-сектора - "Диасофта" и "Астры"...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 18:06
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ТГК-1 до 0,009598 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ТГК-1" с 0,013432 руб. до 0,009598 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, рекомендация - "покупать". Объем производства электрической энергии ПАО, включая дочерние общества, за 9М24 составил...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 17:18
"Альфа-Инвестиции" закрыли торговую идею "покупать акции Роснефти с целью 600 руб."
"Альфа-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 13 ноября 2024 года, сообщается в материале аналитика Павла Гаврилова. "Бумаги эмитента почти достигли цели на уровне 600 руб., но не смогли...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 16:27
Цена золота, вероятно, продолжит рост в конце января-начале февраля 2025г - "БКС МИ"
Котировки золота, скорее всего, продолжат подъем в конце января-начале февраля следующего года, растущий тренд, вероятно, будет сохранен, но его темпы могут замедлиться в 2025 году, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Позитивный настрой основан на сезонных тенденциях и возвращении...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 15:51
Акции Яндекса в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Яндекса" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент приобрел сервис "Бери заряд!", который является крупнейшей сетью аренды зарядных устройств за пределами Азии и присутствует на российском рынке с 2018 года,...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 15:35
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и снижается на закрытии позиций перед праздничной новогодней неделей
Москва. 28 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже днем в субботу, рубль, напротив, перешел к снижению в ходе последнего официального рабочего дня года и перед праздничной новогодней неделей. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,548 руб., что на 9,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 15:05
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Русснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Русснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Менеджмент эмитента ждет EBITDA по итогам 2024 года около 70 млрд руб., в 2023 году она составила 41 млрд руб....    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 14:29
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 198,55 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ со 198,35 рубля до 198,55 рубля за штуку, при сохранении дисконта на уровне 30%, сообщается в материале аналитиков. Чистая прибыль ВТБ составила 47,5 млрд руб. в ноябре и 452,2 млрд руб. за 11М24, увеличившись на...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Ренессанс страхование" с целью 140 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 97 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент активно внедряет...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 13:16
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"
"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 6 ноября торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля 2025 года, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Котировки бумаг эмитента оставались под давлением вместе с акциями широкого рынка на фоне ухудшения...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 12:45
"Финам" начал анализ "ВИ.ру", рейтинг - "покупать"
"Финам" начал аналитическое освещение ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в обзоре аналитика Игната Иванова. Прогнозная стоимость акций составляет 108 рублей за штуку, рейтинг - "покупать". "Бумаги эмитента с момента IPO в июле упали в цене почти на 60% из-за общерыночных...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 11:47
Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в 2025г по мере смягчения ДКП - "Мои Инвестиции"
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в 2025 году по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Ожидаемая доходность с учетом дивидендов может составить 35% - достойная альтернатива банковским депозитам и облигациям, -...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Если "Арктик СПГ 2" не сможет продавать газ в 2025 году, наши прогнозы EBITDA и чистой прибыли могут снизиться на 8% и 12%...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 10:45
Перенос "лонгов" по акциям через праздничные дни выглядит оправданным - "Алор Брокер"
Перенос длинных позиций по акциям на российском рынке через праздничные дни выглядит оправданным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Ждем еще большего снижения ликвидности в межпраздничные дни, поскольку крупные инвесторы работать в...    читать дальше
.
28 декабря 2024 года 10:30
Рубль подрастает в паре с юанем на открытии торгов субботы, в последний рабочий день года
Москва. 28 декабря. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в субботу, рубль укрепляется на открытии торгов последнего рабочего дня года.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.