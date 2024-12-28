Рынок акций РФ утром поднялся выше 2780п по индексу МосБиржи, лидируют ПИК и ВК

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в субботу продолжил рост, возобновившийся накануне вечером на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов (максимум с 11 ноября), лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,1%) и МКПАО "ВК" (+2,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2782,83 пункта (+0,9%), индекс РТС - 872,05 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 декабря, составляет 100,5281 руб. (+1,2986 рубля).

Подорожали также акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", низкая волатильность на рынке акций держится уже два дня. В субботу в этом плане изменений ждать тоже не стоит - активность рынка в последний официальный рабочий день года вряд ли будет высокой. Впрочем, из-за низких объемов торгов могут наблюдаться резкие колебания цен на отдельные акции.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может завершить 2024 год выше уровня 2750 пунктов. Несмотря на крайне сложное второе полугодие, инвесторы провожают текущий год и встречают новый 2025 год на позитивной ноте. Ключевые события, которые, скорее всего, определят динамику российского рынка на весь год, произойдут в конце января и феврале. В первую очередь, это возможное начало официальных переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также первое в новом году заседание Банка России.

"В целом, наш взгляд на рынок акций РФ остается позитивным. Ориентир по индексу на 2025 год составляет 3450 пунктов", - считает Головинов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, индекс МосБиржи подошел к уровню сопротивления 2780 пунктов, пробитие которого может привести к дальнейшему росту до 3000 пунктов. Но пробитие должно быть на больших объемах, которые вряд ли будут в праздничные дни. Поэтому можно ожидать консолидации индекса, тем более у него остался незакрытый "гэп" на уровне 2650 пунктов, считает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что перенос "лонгов" по акциям через праздники выглядит оправданным.

"В межпраздничные дни ожидается сокращение ликвидности, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие "физики" также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер "стопов", а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций", - считает эксперт.

"В целом же мы не видим рисков переноса длинных позиций через новый год. Статистика говорит, что в большинстве случаев рынок акций растет в первые несколько сессий нового года. Возможно, ближе к православному Рождеству часть спекулятивных "лонгов" стоит прикрыть. Не исключено, что тогда индекс Мосбиржи закроет "гэп" от 23 декабря в районе 2640 пунктов", - добавил Антонов.

Вместе с тем, эксперт "Алор брокер" пока не видит поводов для глубокого падения рынка. Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит более вероятным в среднесрочной перспективе - до очередного решения Банка России по ключевой ставке, либо до появления других сильных драйверов, считает Антонов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", повышенную волатильность валютных курсов провоцирует отсутствие информации о курсах валют из единого источника, а цены сделок участников только опосредованно коррелирует с курсом регулятора. С пятницы, 27 декабря, Банк России стал устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, и эти новости об изменении механизма расчета курсов могли стать причиной волатильности. В целом, в конце месяца был виден тренд на укрепление рубля, что совпало с налоговым периодом и возможным увеличением продаж валюты экспортерами.

С 1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Будущее поставок газа российского газа в Европу стало одной из самых обсуждаемых новостей в последнюю неделю года перед истечением контракта. Одним из предложений стало возобновление транзита газа через территорию Беларуси в обход Украины по газопроводу "Ямал-Европа" в Польшу (транзит по этому маршруту прекратился в 2022 году). Цены на газ в Европе реагируют ростом на возможное прекращение транзита топлива в регион, отмечают эксперты.

В последние дни уходящего года активность на российском рынке может оказаться сдержанной. Тем не менее, сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, в то время как баланс рисков складывается в пользу роста в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе, считают эксперты "Цифра Брокер".

В США в пятницу индексы акций опустились на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq (-1,5%), лидировали в снижении акции технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками. По итогам недели Dow Jones увеличился на 1,4%, S&P 500 и Nasdaq - на 1,6%.

Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности 10-летних госбумаг выше 4,6% годовых - до 7-месячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая, пишет Trading Economics.

Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также на фоне напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent по итогам торгов в пятницу составила $74,17 за баррель (+1,2%), февральская цена WTI - $70,6 за баррель (+1,4%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей, резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов энергоносителей всех видов: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.

Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" утром в субботу выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+9,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,42 млрд рублей (из них 2,19 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 1,94 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,84 млрд рублей на акции "Газпрома").