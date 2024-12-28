Цена золота, вероятно, продолжит рост в конце января-начале февраля 2025г - "БКС МИ"

Котировки золота, скорее всего, продолжат подъем в конце января-начале февраля следующего года, растущий тренд, вероятно, будет сохранен, но его темпы могут замедлиться в 2025 году, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Позитивный настрой основан на сезонных тенденциях и возвращении центральных банков на рынок золота. Однако, отмечают эксперты, в первую очередь на неразрешимой долговой ловушке, в которой находится ФРС. Резервная система США сталкивается с растущим давлением, требующим снижения ставок.

Регулятор не может позволить себе обслуживать высокую долговую нагрузку по текущему уровню процентных ставок, в итоге долгосрочная динамика ставок ожидает снижения, что приведет к росту золота, указывают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты обращают внимание, что, усиливаются опасения по поводу продолжающейся геополитической нестабильности в мире - это может подтолкнуть инвесторов к поиску хеджевых инструментов, таких как золото, для противодействия рискам.

Текущий основной открытый интерес и объемы put-опционов сосредоточены в области $2400-2500 за тройскую унцию, это фактор в пользу попытки продолжения коррекции в январе, считают аналитики "БКС МИ".

"После текущей проторговки и попытки продолжения коррекции в январе ожидается возобновление роста стоимости золота в конце января-середине февраля. Тренд с высокой вероятностью будет замедляться, и нас ждет последовательный восходящий боковик в течение года", - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре.

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