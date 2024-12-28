Цены рублевых корпбондов в субботу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности

Москва. 28 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в рабочую для России субботу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов и отсутствия сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу существенное снижение вслед за акциями технологических компаний на фоне низкой активности торговли между праздниками. Негативное давление на рынок оказала распродажа на рынке гособлигаций, которая привела к росту доходности десятилетних госбумаг выше 4,6% годовых - до семимесячного максимума.

Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая. Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе. Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу прибавили в цене 1,2%, подорожав до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась на 1,4% и достигла $70,6 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей. Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов всех видов топлива: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали уменьшение запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Инвесторы обеспокоены возможными перебоями в поставках нефти через Красное море, отмечает глава отдела стратегий на сырьевых рынках TD Bank Барт Мелек. "Сейчас рынок движется на геополитике", - приводит его слова издание MarketWatch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 декабря выросла более чем в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 35,535 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,665 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,39% и составил 106,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,41%, поднявшись до 964,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+1,95%), "АФК Система-1P-21" (+1,8%), "Новотранс-001Р-03" (+1,2%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,86%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,59%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,34%) и "РЖД-001P-01R" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение годового выпуска облигаций серии 002P-SBER48 номинальным объемом 35 млрд рублей, реализовав 22,86% займа на 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел с 18 по 21 ноября. Размещение займа проходило с 22 ноября. По выпуску предусмотрены квартальные переменные купоны с привязкой к среднему значению RUONIA.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) завершила размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом 4,8 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 400 базисных пунктов. Заем размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом до 20 млрд рублей. В июле 2024 года компания разместила первый выпуск бондов в рамках данной программы на 5 млрд рублей.

ООО "ТК Магнум ойл" 14 января начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет более ранняя из следующих дат: 30 мая 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 34% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

МФК "Быстроденьги" выкупила по оферте 99 тыс. 411 облигаций серии 002Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 366 тыс. 644 облигации номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 27,11% займа. Размещение основного выпуска серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей завершилось в январе 2024 года. В ноябре 2024 года компания завершила доразмещение выпуска, в результате объем займа в обращении составляет 366,6 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов - 31% годовых.

ООО "Кузина" выплатило 20-й купон облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей, тем самым выйдя из технического дефолта. Дата выплаты 20-го купона приходилась на 16 декабря. Обязательство перед владельцами ценных бумаг было не исполнено по причине финансовых трудностей, уточняли в компании. Компания уже допускала серию технических дефолтов по выпуску, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства. Четырехлетний выпуск облигаций объемом 70 млн рублей был размещен в апреле 2023 года. Ставка 1-18-го купонов составляет 16,5% годовых, 19-48-го купонов - 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала - в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, а также 36% от номинала - в дату окончания 48-го купона. В результате дюрация составит около 2,5 лет. Кроме того, в даты окончания 24-го и 36-го купонов предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.