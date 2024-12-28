"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 198,55 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ со 198,35 рубля до 198,55 рубля за штуку, при сохранении дисконта на уровне 30%, сообщается в материале аналитиков.

Чистая прибыль ВТБ составила 47,5 млрд руб. в ноябре и 452,2 млрд руб. за 11М24, увеличившись на 223,1% и 8,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, констатируют эксперты.

Эмитент по-прежнему планирует заработать 550 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2024 года, несмотря на ужесточение регулирования ЦБ РФ в отношении заблокированных активов и пассивов. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что ноябрьские результаты и показатели за одиннадцать месяцев полностью соответствуют ожиданиям, демонстрируя стабильность на фоне охлаждения розничного кредитования и роста депозитной базы.

"Мы повысили прогноз роста активов банка на 2024 год с 14% до 16%, а на 2025 год - с 5% до 9%. Прогноз чистой прибыли на 2025 год был пересмотрен в сторону снижения с 420 млрд руб. до 400 млрд руб." - указывают в АКБФ.

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