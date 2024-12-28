.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 198,55 руб
.
28 декабря 2024 года 14:29
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 198,55 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ со 198,35 рубля до 198,55 рубля за штуку, при сохранении дисконта на уровне 30%, сообщается в материале аналитиков. Чистая прибыль ВТБ составила 47,5 млрд руб. в ноябре и 452,2 млрд руб. за 11М24, увеличившись на 223,1% и 8,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, констатируют эксперты. Эмитент по-прежнему планирует заработать 550 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2024 года, несмотря на ужесточение регулирования ЦБ РФ в отношении заблокированных активов и пассивов. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что ноябрьские результаты и показатели за одиннадцать месяцев полностью соответствуют ожиданиям, демонстрируя стабильность на фоне охлаждения розничного кредитования и роста депозитной базы. "Мы повысили прогноз роста активов банка на 2024 год с 14% до 16%, а на 2025 год - с 5% до 9%. Прогноз чистой прибыли на 2025 год был пересмотрен в сторону снижения с 420 млрд руб. до 400 млрд руб." - указывают в АКБФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 декабря 2024 года 18:40
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Астры на уровне 560 руб., бумаг Диасофта - на уровне 5300 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Астра" на уровне 560 рублей за штуку, "Диасофта" - на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой Акционеры двух значимых игроков российского IT-сектора - "Диасофта" и "Астры"... читать дальше
.28 декабря 2024 года 18:06
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ТГК-1" с 0,013432 руб. до 0,009598 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, рекомендация - "покупать". Объем производства электрической энергии ПАО, включая дочерние общества, за 9М24 составил... читать дальше
.28 декабря 2024 года 17:18
"Альфа-Инвестиции" досрочно закрыли торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 13 ноября 2024 года, сообщается в материале аналитика Павла Гаврилова. "Бумаги эмитента почти достигли цели на уровне 600 руб., но не смогли... читать дальше
.28 декабря 2024 года 16:27
Котировки золота, скорее всего, продолжат подъем в конце января-начале февраля следующего года, растущий тренд, вероятно, будет сохранен, но его темпы могут замедлиться в 2025 году, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Позитивный настрой основан на сезонных тенденциях и возвращении... читать дальше
.28 декабря 2024 года 15:51
Акции "Яндекса" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент приобрел сервис "Бери заряд!", который является крупнейшей сетью аренды зарядных устройств за пределами Азии и присутствует на российском рынке с 2018 года,... читать дальше
.28 декабря 2024 года 15:35
Рубль днем растерял утренний рост в паре с юанем и снижается на закрытии позиций перед праздничной новогодней неделей
Москва. 28 декабря. Китайский юань развернулся вверх на Московской бирже днем в субботу, рубль, напротив, перешел к снижению в ходе последнего официального рабочего дня года и перед праздничной новогодней неделей. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,548 руб., что на 9,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.28 декабря 2024 года 15:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Русснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Менеджмент эмитента ждет EBITDA по итогам 2024 года около 70 млрд руб., в 2023 году она составила 41 млрд руб.... читать дальше
.28 декабря 2024 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 140 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: 97 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент активно внедряет... читать дальше
.28 декабря 2024 года 13:16
"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 6 ноября торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля 2025 года, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Котировки бумаг эмитента оставались под давлением вместе с акциями широкого рынка на фоне ухудшения... читать дальше
.28 декабря 2024 года 12:45
"Финам" начал аналитическое освещение ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в обзоре аналитика Игната Иванова. Прогнозная стоимость акций составляет 108 рублей за штуку, рейтинг - "покупать". "Бумаги эмитента с момента IPO в июле упали в цене почти на 60% из-за общерыночных... читать дальше
.28 декабря 2024 года 11:47
Вероятно продолжение роста российского рынка акций в 2025 году по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Ожидаемая доходность с учетом дивидендов может составить 35% - достойная альтернатива банковским депозитам и облигациям, -... читать дальше
.28 декабря 2024 года 11:30
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром в субботу продолжил рост, возобновившийся накануне вечером на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов (максимум с 11 ноября), лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,1%) и МКПАО "ВК" (+2,6%). читать дальше
.28 декабря 2024 года 11:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Если "Арктик СПГ 2" не сможет продавать газ в 2025 году, наши прогнозы EBITDA и чистой прибыли могут снизиться на 8% и 12%... читать дальше
.28 декабря 2024 года 10:45
Перенос длинных позиций по акциям на российском рынке через праздничные дни выглядит оправданным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Ждем еще большего снижения ликвидности в межпраздничные дни, поскольку крупные инвесторы работать в... читать дальше
.28 декабря 2024 года 10:30
Москва. 28 декабря. Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в субботу, рубль укрепляется на открытии торгов последнего рабочего дня года. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.