"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 6 ноября торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля 2025 года, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Котировки бумаг эмитента оставались под давлением вместе с акциями широкого рынка на фоне ухудшения геополитической конъюнктуры. При этом новостной фон вокруг компании стал позитивнее, а краткосрочные драйверы все еще не полностью отражены в стоимости акций. Катализаторы роста остаются: анонс новых экспортных направлений, холодная зима в Европе и возможные дивиденды, - указывают эксперты. - Позитивный взгляд на двенадцать месяцев с целевой ценой 190 рублей за акцию сохраняется при оценке 2,6х по мультипликатору Р/Е на 2025 год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.