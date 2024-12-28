Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в 2025г по мере смягчения ДКП - "Мои Инвестиции"

Вероятно продолжение роста российского рынка акций в 2025 году по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Ожидаемая доходность с учетом дивидендов может составить 35% - достойная альтернатива банковским депозитам и облигациям, - пишут эксперты в комментарии. - Самый высокий потенциал отмечаем в нефтегазе, IT и потребительском секторе. При этом, если рассчитывать на ослабление рубля в 2025 году, то нефтегаз - единственный ориентированный на экспорт сектор в числе наших фаворитов. Торгуется с мультипликаторами 3,5x P/E и 1,6x EV/EBITDA на следующий год".

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