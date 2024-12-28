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Главная / Мнения аналитиков / Перенос "лонгов" по акциям через праздничные дни выглядит оправданным - "Алор Брокер"
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28 декабря 2024 года 10:45
Перенос "лонгов" по акциям через праздничные дни выглядит оправданным - "Алор Брокер"
Перенос длинных позиций по акциям на российском рынке через праздничные дни выглядит оправданным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Ждем еще большего снижения ликвидности в межпраздничные дни, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие "физики" также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер "стопов", а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. "В целом же мы не видим рисков переноса длинных позиций через новый год. Статистика говорит, что в большинстве случаев рынок акций растет в первые несколько сессий нового года. Возможно, ближе к православному Рождеству часть спекулятивных "лонгов" стоит прикрыть. Не исключаем, что тогда индекс Мосбиржи закроет "гэп" от 23 декабря в районе 2640 пунктов, - указывает Антонов. - Но пока мы не видим поводов для глубокого падения. Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит более вероятным в среднесрочной перспективе - до очередного решения Банка России по ключевой ставке, либо до появления других сильных драйверов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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