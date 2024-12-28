Перенос "лонгов" по акциям через праздничные дни выглядит оправданным - "Алор Брокер"

Перенос длинных позиций по акциям на российском рынке через праздничные дни выглядит оправданным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Ждем еще большего снижения ликвидности в межпраздничные дни, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие "физики" также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер "стопов", а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

"В целом же мы не видим рисков переноса длинных позиций через новый год. Статистика говорит, что в большинстве случаев рынок акций растет в первые несколько сессий нового года. Возможно, ближе к православному Рождеству часть спекулятивных "лонгов" стоит прикрыть. Не исключаем, что тогда индекс Мосбиржи закроет "гэп" от 23 декабря в районе 2640 пунктов, - указывает Антонов. - Но пока мы не видим поводов для глубокого падения. Вялый рост с периодическими коррекциями выглядит более вероятным в среднесрочной перспективе - до очередного решения Банка России по ключевой ставке, либо до появления других сильных драйверов".

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