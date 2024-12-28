"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций WH Group с прогнозной стоимостью на уровне 6,93 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

"Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E и EV/EBITDA NTM), - отмечает эксперт. - Эмитент является "дивидендным королем" и распределяет прибыль дважды в год. На горизонте двенадцати месяцев компания может выплатить HKD0,38 на акцию с доходностью 6,4%".

В качестве потенциальных рисков Иванов выделяет возможность заболеваний скота, слабый потребительский спрос, удорожание кормов и колебания валютных курсов. "Импортные тарифы, вводимые Дональдом Трампом, из-за локализации производственных площадок и ферм в США, на наш взгляд, серьезного эффекта на бизнес WH Group не окажут", - пишет он в материале.

WH Group - вертикально интегрированный производитель продуктов из свинины с активами в Китае, США и Европе.

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