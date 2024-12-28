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28 декабря 2024 года 09:14
Ключевые события субботы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события субботы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - акционеры "Диасофта" и "Займера" обсудят дивиденды за 9М24; - резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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28 декабря 2024 года 10:45
Перенос длинных позиций по акциям на российском рынке через праздничные дни выглядит оправданным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Ждем еще большего снижения ликвидности в межпраздничные дни, поскольку крупные инвесторы работать в... читать дальше
.28 декабря 2024 года 10:18
Индекс Мосбиржи может завершить текущий год выше уровня в 2750 пунктов, ориентир на следующий год составляет 3450 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Несмотря на крайне сложное второе полугодие, инвесторы провожают текущий год и встречают новый на позитивной ноте.... читать дальше
.28 декабря 2024 года 09:58
Вероятна сдержанная активность на российском рынке акций в последние торговые дни текущего года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Тем не менее сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, баланс рисков складывается в пользу роста... читать дальше
.28 декабря 2024 года 09:32
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций WH Group с прогнозной стоимостью на уровне 6,93 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова. "Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим... читать дальше
.27 декабря 2024 года 19:38
Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие сессии
Москва. 27 декабря. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие торговые сессии. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,45 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.27 декабря 2024 года 19:30
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent подрос к $73,8 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2760 пунктов, а индекс РТС упал к 864 пункта на фоне ослабления рубля; лучше рынка выглядели подорожавшие бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%) на новостях об утверждении дивидендов. читать дальше
.27 декабря 2024 года 19:22
Цены евробондов РФ в пятницу вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 27 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в пятницу вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились. читать дальше
.27 декабря 2024 года 18:27
Вероятно сохранение напряженной ситуации на рынке облигаций в 1К25, говорится в стратегии Альфа-банка на 2025 год. "Ожидаем сохранения напряженной ситуации на рынке облигаций в 1К25, - пишут аналитики. - Мы считаем, что после заседания ЦБ по ставке 20 декабря неопределенность в отношении... читать дальше
.27 декабря 2024 года 17:50
Пришло время инвестировать в российский ИТ-сектор, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Российский ИТ-рынок по итогам 2024 года вырастет на 22%, до 3,3 трлн руб., подсчитали в МТС Web Services (MWS), - указывает эксперт. - При этом, по подсчетам экспертов компании, с... читать дальше
.27 декабря 2024 года 16:58
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций "Евротранса" на 2025 год на уровне 120 руб. за бумагу, на 2026 год - в районе 150 руб., сообщается в комментарии аналитика Владимир Чернов. "Акционеры "Евротранса" одобрили предложение СД выплатить за девять месяцев в виде дивиденда по 6,48... читать дальше
.27 декабря 2024 года 16:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31,27%, стоп-приказ: 2925 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. После выплаты... читать дальше
.27 декабря 2024 года 15:50
Москва. 27 декабря. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие торговые сессии. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,431руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.27 декабря 2024 года 15:29
Покупки акций "Роснефти" сдерживает близость годовых максимумов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акционеры "Роснефти" накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб. на бумагу с закрытием реестра 10 января и доходностью 6,2%. При этом... читать дальше
.27 декабря 2024 года 14:06
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в диапазоне 6010-6060п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6060 пунктов при низкой волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на сегодня не запланировано, поэтому торговая... читать дальше
.27 декабря 2024 года 13:33
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 73,64 рубля до 66,75 рубля за бумагу, что предполагает 95%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии... читать дальше
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