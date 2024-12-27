Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз за 2760п по индексу МосБиржи, выросла Роснефть

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent подрос к $73,8 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2760 пунктов, а индекс РТС упал к 864 пункта на фоне ослабления рубля; лучше рынка выглядели подорожавшие бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%) на новостях об утверждении дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2757,45 пункта (-0,3%, утром индекс опускался ниже 2740 пунктов), индекс РТС - 864,09 пункта (-1,6%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 декабря, составил 100,5281 руб. (+1,2986 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), МТС (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%).

Акционеры Ozon (MOEX: OZON) (-1,2%) на годовом собрании в пятницу утвердили решение о регистрации холдинговой компании МКПАО "Озон" в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Речь идет о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited; подготовка к которой шла на протяжении двух лет.

Акции "Роснефти" подорожали до 590,5 рубля. Акционеры компании на внеочередном собрании в заочной форме 23 декабря утвердили промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов закрывается 10 января 2025 года.

Также выросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9%), ММК (+0,5%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,07 млрд рублей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи умеренно скорректировался вниз, несмотря на переход рубля к ослаблению, а также подросшую нефть.

С одной стороны, перед январскими праздниками часть инвесторов, которые не предполагают торговать или следить за рынком в отдельные торговые дни между выходных, фиксирует часть прибыли или переносит покупки на послепраздничный период, опасаясь реализации какого-либо негатива в первые дни года. С другой стороны, техническая коррекция естественно назрела после мощной волны недельного роста, считает эксперт.

На мировых рынках активность в предновогодние дни также невысокая. Согласно вышедшей статистике, дефицит товарного торгового баланса США в ноябре составил $102,9 млрд, увеличившись на 4,7% по сравнению с октябрьским показателем. Торгов, значимых событий или публикации важной статистики на зарубежных рынках в субботу не ожидается. На российском рынке акционеры "Диасофта" (MOEX: DIAS) и "Займера" (MOEX: ZAYM) на внеочередных собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. В рабочую субботу на рынке акций РФ вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 декабря - 2720-2770 пунктов, считает Шепелев.

Что касается валюты, то рост волатильности в пятницу может быть связан с решением ЦБ РФ с 27 декабря устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В целом, если не случится форс-мажора, до конца года значимых курсовых изменений не ожидается, краткосрочный прогноз по юаню - 13,4-14,2 руб./юань, по доллару - 99-103 руб./$1, полагает эксперт "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, до конца года остается пара торговых дней, а значимые корпоративные и макроэкономические события недели уже прошли. Ключевое влияние продолжает оказывать решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое вышло вразрез с ожиданиями участников рынка. Индекс Мосбиржи возвращается к уровням середины ноября.

Просели акции ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) (-0,3%) после прошедшего ВОСА по дивидендам, где утвердили выплаты за 9 месяцев в размере 6,48 рубля на акцию. Накануне состоялось ВОСА "Магнита" (+0,3%), где обсуждалось решение по дивидендам за 9 месяцев (560 рублей на акцию) - котировки бумаг подросли, а решение еще не обнародовано.

Котировки расписок "О''Кей" (MOEX: OKEY) к закрытию торгов подросли на 0,7%, хотя бумаги в течение дня корректировались после сильного роста днем ранее (+21,2%) на фоне новостей о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов менеджменту компании. В пятницу последний день можно купить акции "Озон-Фармацевтики" (без изменений) под дивиденды за 9 месяцев, которые составляют 0,18 рубля на акцию.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ не оставляет попыток продолжить рост после локальных коррекций, основным источником оптимизма остаются декабрьское решение ЦБ РФ по ставке и надежды на завершение периода ужесточения ДКП регулятора. Вряд ли индекс МосБиржи сможет выйти в "плюс" по итогам года, но сокращение снижения до около 10% выглядит вполне приемлемым результатом, учитывая, что еще в конце ноября индекс терял более 20%, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, продажам в рубле могли способствовать ожидания возвращения Банка России с 9 января 2025 года к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября. Кроме того, с 27 декабря 2024 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

Акции "Мечела" восстанавливались после неуклонного падения на протяжении всего 2024 года из-за ухудшения ситуации в отрасли и сложностей с экспортными поставками. Совет директоров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) в пятницу рассматривает концепцию стратегии развития до 2030 года. Акционеры "Роснефти" накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб. на бумагу с доходностью 6,2%. При этом президент РФ Владимир Путин в конце декабря разрешил "Роснефти" сделки с ее акциями. В начале 2025 года инвесторы в компанию будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок, которые пока не могут восстановить импульс к среднесрочному росту, а также настроения на фондовом рынке РФ в целом, улучшение которых может продолжить оказывать поддержку в том числе "Роснефти", отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. Европейские площадки отыгрывали оптимизм в США во время послерождественской сессии, в то время как на американском рынке покупатели проявили неуверенность у важных краткосрочных уровней после удачного года. Российский рынок скорректировался вниз от сопротивлений 2765 пунктов и 880 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, в целом сохраняя базу для развития повышения на ожиданиях более сдержанного тона ЦБ РФ и улучшения геополитической обстановки в 2025 году. В рабочую субботу, 28 декабря, участники торгов смогут оценить резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора, заключила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, позитивный эффект от неожиданно "голубиных" итогов декабрьского заседания Банка России, по-видимому, постепенно сходит на нет, и отечественные инвесторы вновь начинают задумываться о других многочисленных рисках, связанных с ожидаемым замедлением российской экономики в следующем году, вероятным дальнейшим усилением санкционного давления на РФ, грядущим повышением налоговой нагрузки на корпорации и т.д. На таком фоне у многих участников торгов возникает все большее желание частично зафиксировать прибыль и подсократить длинные позиции в преддверии продолжительных новогодних выходных.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи на дневном графике в ходе ралли превысил 50-дневную скользящую среднюю, а также вышел вверх из локального нисходящего канала. Между тем индекс приближается к значимому сопротивлению 2800 пунктов, преодолеть которое сходу, скорее всего, не получится. Поэтому вероятен некоторый период консолидации, считает Додонов.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,7%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,8-1,8% во главе с Nasdaq).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в Японии в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Спад промпроизводства был зафиксирован впервые с августа, в октябре показатель вырос на 2,8%. В годовом выражении промпроизводство в Японии в ноябре уменьшилось на 2,8% (после +1,4% в октябре), сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Показатель поднялся на 2,8% относительно ноября прошлого года (максимально с августа), тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7%.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после снижения накануне, поддержку котировкам оказала эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,82 за баррель (+0,8% и -0,4% накануне), февральская цена WTI - $70,26 за баррель (+0,9% и -0,7% в четверг).

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками судно Santa Ursula в Аравийском море близ острова Сокотра, заявил в пятницу представитель мятежников генерал Яхья Сари. По словам Сари, судно подверглось нападению в связи с тем, что "компания, владеющая судном, нарушила запрет на заход в порты" Израиля. Контейнерное судно Santa Ursula шло под флагом Дании, оно обслуживается компанией MAERSK LINE A/S.

Кроме того, согласно заявлениям Сари, хуситы нанесли удар баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

По данным ряда СМИ, израильские ВВС атаковали йеменский портовый город Ходейда. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили удары по позициям хуситов. Военные отметили, что атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую террористами-хуситами для военной активности" в международном аэропорту в Сане, а также в районе ряда электростанций.

Тем временем, рынок ждет официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут обнародованы в пятницу, в 21:00 МСК. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

К негативным факторам для нефти можно отнести данные о резком сокращении импорта нефти из США в Китай в 2024 году. По данным Kpler, поставки нефти из США в Китай сократились до 81,9 млн баррелей за год, что на 46% меньше по сравнению со 150,6 млн баррелей в прошлом году. В результате Китай опустился со второго на шестое место среди крупнейших покупателей американской нефти.