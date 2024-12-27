27 декабря 2024 года 19:22
Цены евробондов РФ в пятницу вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 27 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в пятницу вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене всего на 2 базисных пункта, подешевев до 70,14% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,09% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 71,45% от номинала (доходность также не изменилась и составила 8,69% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая сохранилась вблизи отметки 30,94% от номинала (доходность - 16,71% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 2 базисных пункта, до 71,42% от номинала (их доходность опустилась на 1 базисный пункт, до 29,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 65,21% от номинала (доходность - 22,24% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году также не изменились в цене, которая составила 66,76% от номинала (доходность - 14,97% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 1 базисный пункт - до 66,87% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в пятницу демонстрируют боковую динамику в отсутствие значимых новостей.
Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сейчас указывают на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).
Опубликовано: /Финмаркет/
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