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27 декабря 2024 года 17:50
Время инвестировать в российский ИТ-сектор - Freedom Finance Global
Пришло время инвестировать в российский ИТ-сектор, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Российский ИТ-рынок по итогам 2024 года вырастет на 22%, до 3,3 трлн руб., подсчитали в МТС Web Services (MWS), - указывает эксперт. - При этом, по подсчетам экспертов компании, с 2019-го по 2023 годы в среднем этот сегмент увеличивался на 19% в год и в 2023 году оценивался в 2,7 трлн рублей. Ускорение роста связано в первую очередь с увеличением выпуска отечественного ПО, которое в текущем году может достичь 44,3% рынка, а также с быстрым развитием сегмента ИТ-услуг. За последние пять лет активно (темпом в диапазоне 32-40% в год) развивались сегменты облачных услуг и кибербезопасности. Доля ИТ-сектора в российском ВВП за текущий год может расшириться с 1,1-1,3% в 2019-м до 1,8%". Аналитик считает, что основными причинами активизации развития ИТ-сектора в России господдержку в виде налоговых льгот, рост зарплат и - что особенно важно - импортозамещение, поскольку до 2022 года монопольное положение мировых ИТ-гигантов сдерживало развитие аналогичных конкурентоспособных российских продуктов и услуг. "Теперь, когда российская экономика в целом взяла курс на импортозамещение, можно ожидать еще более быстрого развития в России сферы искусственного интеллекта, в том числе генеративного, за счет государственных и частных инвестиций при уже сложившемся благоприятном климате для инвестирования в данную отрасль, - прогнозирует Мильчакова. - В этом направлении развиваются "Яндекс", "ВК" и экосистема Сбербанка". Кроме того, по мнению стратега инвесткомпании, необходимо налаживать собственное производство чипов, в том числе сверхмощных, поддерживающих генеративный ИИ. "Мы полагаем, что перспективы быстрого развития российского ИТ-рынка создают высокий потенциал роста для акций лидеров этого сектора, - отмечает Мильчакова. - В частности, наша целевая цена по бумагам "Диасофта" на горизонте года - 5300 руб. (апсайд: 30%), таргет по акции "Группы Астра" на годовом горизонте - 560 руб. (апсайд: 28%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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