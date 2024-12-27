"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31,27%, стоп-приказ: 2925 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После выплаты существенных дивидендов инвесторы ожидают результатов за IV квартал 2024 года. Многие аналитики прогнозируют сильные результаты за текущий квартал и год в целом.

"С технической точки зрения цена закрывает дивидендный гэп достаточно уверенно и без учета дивидендов цена пробила сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2925 рублей риск на портфель составит 1,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают в "Финаме".

"Хэдхантер" предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

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