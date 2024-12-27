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27 декабря 2024 года 15:29
Покупки акций Роснефти сдерживает близость годовых максимумов - "Велес Капитал"
Покупки акций "Роснефти" сдерживает близость годовых максимумов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акционеры "Роснефти" накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб. на бумагу с закрытием реестра 10 января и доходностью 6,2%. При этом Владимир Путин в конце декабря разрешил Роснефти сделки с ее акциями, напоминает эксперт. "В декабре цены на повышенных объемах пробили уровень 500 руб., показав уверенный рост в том числе благодаря ралли всего российского рынка после сюрприза по ставке ЦБ РФ, - отмечает Кожухова. - Сегодня котировки вплотную подошли к майскому пику 600 руб., при пробое которого их ждет максимум всего 2024 года 606,95 руб. Показания дневного и недельного графиков в целом позитивны и не исключают дальнейшего роста особенно с учетом предстоящего закрытия дивидендного реестра. В начале 2025 года инвесторы при этом будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок, которые пока не могут восстановить импульс к среднесрочному росту, а также настроения на фондовом рынке РФ в целом, улучшение которых может продолжить оказывать поддержку в том числе "Роснефти". Тем не менее аналитик рекомендует учитывать близость многолетних максимумов акций, которые могут ограничивать потенциал роста при отсутствии веских позитивных фундаментальных драйверов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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