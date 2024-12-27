АКБФ понизил прогнозную цену акций ММК до 66,75 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 73,64 рубля до 66,75 рубля за бумагу, что предполагает 95%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт-поправка на риски остается на уровне 15%.

"С начала квартала акции компании подешевели на 23%, индекс Мосбиржи - лишь на 5%, - пишут эксперты. - На рынке сохраняются опасения по поводу влияния жесткой кредитной политики на операционно-финансовую статистику производителей стали. Учитывая сокращение CAPEX и снижение производства, мы ожидаем, что выпуск продукции компании уменьшится на 10% в 2024 году и на 4% в 2025 году. Прогноз EBITDA группы ПАО "ММК" на 2024 и 2025 годы был пересмотрен до 183 млрд рублей и 174 млрд рублей соответственно, что ниже результата 2023 года (195,6 млрд рублей)".

Дивиденды на 2024 год прогнозируются аналитиками на уровне 0,6 руб./ао, на 2025 год - 1,6 руб./ао. Для сравнения, рыночный прогноз составляет 0,7 руб./ао и 3 руб./ао.

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