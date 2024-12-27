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Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти может завершить год вблизи $73-74/барр. - банк "Санкт-Петербург"
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27 декабря 2024 года 11:44
Цена нефти может завершить год вблизи $73-74/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти может завершить год вблизи $73-74 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в четверг снизились, - напоминают эксперты. - При этом публикация недельных данных по запасам от Минэнерго США вчера не состоялась. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $73,2/барр. Цифры по запасам должны выйти сегодня, но в текущих условиях их влияние на котировки может быть ограниченным. В целом уходящий год цены на черное золото могут закончить вблизи $73-74/барр.". В четверг укрепление рубля продолжилось, но более низкими темпами. Аналитики банка отмечают, что анонс объемов нерегулярных продаж валюты на предстоящее полугодие не оказал заметное влияние на краткосрочную динамику курса. В пятницу курс держится на уровне CNY/RUB 13,4 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс пока может задержаться вблизи 13,4 руб./юань, полагают стратеги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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