Рекордный экспорт стали из Китая - негативный фактор для акций металлургов - инвестбанк "Синара"

Рекордный экспорт стали из Китая является негативным фактором для акций компаний черной металлургии, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"По данным MMI, экспорт стали из КНР в уходящем году, вероятно, превзойдет рекорд 2015 года в 110 млн т, достигнув более 111 млн т (+23% г/г), - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - На наш взгляд, резкий рост экспорта отражает слабость китайского внутреннего рынка, обусловленную в основном кризисом в строительном секторе. Несмотря на целый ряд стимулирующих мер, принятых правительством, в строительной отрасли Китая продолжает наблюдаться спад. Как следствие, металлурги вынуждены направлять избыточную продукцию на внешние рынки по ценам, которые не могут позволить себе конкуренты. Увеличившийся экспорт стали из Китая продолжает давить на мировые цены на этот металл, которые снизились с начала 2024 года на 20-25% г/г. Мы рассматриваем новость как негативную для настроений в акциях компаний черной металлургии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.