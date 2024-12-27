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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Мосбиржи до 221 руб
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27 декабря 2024 года 10:46
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Мосбиржи до 221 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Московской биржи" с 251 руб. до 221 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Седовой. "По итогам третьего квартала 2024 года чистый процентный доход увеличился на 124% год к году. В планах компании ускоренные инвестиции в развитие для обеспечения темпов роста комиссионных доходов, позволяющих компенсировать возможное падение процентных доходов в будущем по мере перехода Банка России к более мягкой денежно-кредитной политике, - отмечает эксперт. - На фоне сохранения ставки на высоких уровнях вплоть до второго полугодия 2025 года мы подтверждаем нашу рекомендацию на покупку акций Мосбиржи, однако пересматриваем прогнозную цену с 251 рубля до 221 рубля за акцию. Мы считаем, что бумаги имеют ограниченный потенциал роста, так как основной рост был уже отыгран". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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