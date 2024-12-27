Ослабление давления на юань ожидается в субботу - ПСБ

Ослабление давления на юань стоит ожидать в субботу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня в четверг продолжил откат, уйдя к 13,4 руб. и обновив минимумы с октября, - напоминает аналитик. - Торговые обороты в паре юань- рубль с поставкой "завтра" последнее время остаются повышенными, указывая активизацию продаж со стороны экспортеров. В то время как спрос, в том числе отчасти и из-за рождественских выходных в странах Запада, оставался невысоким. В пятницу курс юаня может остаться под инерционным давлением - хотя на рынок может вернуться отложенный из-за выходных в США и Европе спрос, навес предложения экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 декабря, еще может сохраниться".

Целевым на пятницу эксперт видит диапазон 13,3-13,6 руб./юань и рассчитывает на возвратное движение курса к 14 руб./юань в субботу.

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