Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов. Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс. Показатель предыдущей недели был подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу, исключение составляет южнокорейский индикатор. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,8% в ходе торгов. Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в стране в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,3% в ходе торгов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 1% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели всего на 6 центов - до $73,2 за баррель. В четверг эти контракты потеряли в цене 0,4%, опустившись до $73,26 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 4 цента - до $69,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,7%, до $69,62 за баррель.

Нефтяной рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации. Однако этот фактор поддержки сошел на нет на сообщениях, что Китай резко сократил импорт нефти из США за последний год, отметил главный рыночный стратег Jones Trading Майк О''Рурк.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-07 с офертой через 9 месяцев объемом 21 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 21 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 25,41% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.

ООО "РЕСО-лизинг" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П-23 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 27,45% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 6,75% годовых. Заем стал первым выпуском, размещенным в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

ООО "Новые технологии" завершило размещение двух выпусков облигаций - 2-летних бондов серии 001Р-01 на 600 млн рублей с переменными купонами и 2-летних бондов серии 001Р-02 на 1,15 млрд рублей с фиксированными купонами. Сбор заявок на займы прошел 23 декабря. По выпуску 001Р-01 купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 6,5% годовых. По выпуску серии 001Р-02 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ставка установлена на уровне 27,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 31,25% годовых.

ООО "Воксис" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Ойл ресурс групп" 28 декабря начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1,5 млрд рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 5 марта 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов составит 33% годовых. По выпуску будет предусмотрена возможность приобретения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 36-го и 48-го купонных периодов. Заем будет размещен в рамках программы бондов серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 9-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 418,2 млн рублей. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Предусмотрены также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

АО "МаксимаТелеком" (подконтрольно ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM)) установило ставку 10-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 22% годовых. Шестилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в июле 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,5% годовых, по выпуску 17 января предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 28 декабря по 14 января. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 14-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 8,2% годовых. ЕАБР разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в июле 2018 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего полугодового купона также равна 8,2% годовых, по выпуску 17 января предстоит исполнение оферты.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) приобрел по офертам по 10 млн облигаций каждой из серий - БО-01, БО-02 и БО-03 по цене 100% от номинала, таким образом, выкупив выпуски с рынка в полном объеме. Все три десятилетних выпуска объемом по 10 млрд рублей каждый были размещены в октябре 2015 года (на тот момент СМП банком до его присоединения к ПСБ). Купоны по ним квартальные и переменные: ставка 2-40-го купонов равна значению ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 0,2% годовых. Ставка текущего, 37-го, купона с выплатой 10 января составляет 19,2% годовых, дальнейшие ставки ПСБ не устанавливал.

ООО "Главстрой" приняло решение 16 января досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 7-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в июле 2021 года по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Ставка текущего полугодового купона - 17,5% годовых. По выпуску 21 января предстояло исполнение оферты, которую эмитент заменил call-опционом. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.