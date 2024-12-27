.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
Рынок товаров для дома и ремонта превысит 8 трлн руб.
Объем российского DIY-рынка (строительно-отделочные материалы и товары для дома) по итогам 2024 г. составит 8,2 трлн руб., увеличившись в сравнении с 2023 г. на 21%, сообщается в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate, данные из...
 
Прибыль банков может снизиться на 10% в 2025 году
По итогам следующего года чистая прибыль банковского сектора может оказаться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн руб., следует из исследования АКРА, о котором пишет "Коммерсант". В 2024 году чистая прибыль банковского сектора может превысить 4...
 
Фискальная система подверглась пересмотру
2024-й стал годом налоговой реформы — принятые изменения вступают в силу в 2025-м. Они должны принести бюджету дополнительные 2,6 трлн руб.— деньги государству понадобились для финансирования выросших расходов, пишет "Коммерсантъ". Существовавшая...
 
27 декабря 2024 года 10:07

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов. Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс. Показатель предыдущей недели был подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу, исключение составляет южнокорейский индикатор. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,8% в ходе торгов. Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в стране в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,3% в ходе торгов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 1% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели всего на 6 центов - до $73,2 за баррель. В четверг эти контракты потеряли в цене 0,4%, опустившись до $73,26 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 4 цента - до $69,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,7%, до $69,62 за баррель.

Нефтяной рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации. Однако этот фактор поддержки сошел на нет на сообщениях, что Китай резко сократил импорт нефти из США за последний год, отметил главный рыночный стратег Jones Trading Майк О''Рурк.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-07 с офертой через 9 месяцев объемом 21 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 21 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 25,41% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.

ООО "РЕСО-лизинг" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П-23 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 декабря. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 27,45% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 6,75% годовых. Заем стал первым выпуском, размещенным в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

ООО "Новые технологии" завершило размещение двух выпусков облигаций - 2-летних бондов серии 001Р-01 на 600 млн рублей с переменными купонами и 2-летних бондов серии 001Р-02 на 1,15 млрд рублей с фиксированными купонами. Сбор заявок на займы прошел 23 декабря. По выпуску 001Р-01 купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 6,5% годовых. По выпуску серии 001Р-02 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ставка установлена на уровне 27,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 31,25% годовых.

ООО "Воксис" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Ойл ресурс групп" 28 декабря начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1,5 млрд рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 5 марта 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов составит 33% годовых. По выпуску будет предусмотрена возможность приобретения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 36-го и 48-го купонных периодов. Заем будет размещен в рамках программы бондов серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 9-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 418,2 млн рублей. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Предусмотрены также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

АО "МаксимаТелеком" (подконтрольно ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM)) установило ставку 10-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 22% годовых. Шестилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в июле 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,5% годовых, по выпуску 17 января предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 28 декабря по 14 января. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 14-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 8,2% годовых. ЕАБР разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в июле 2018 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего полугодового купона также равна 8,2% годовых, по выпуску 17 января предстоит исполнение оферты.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) приобрел по офертам по 10 млн облигаций каждой из серий - БО-01, БО-02 и БО-03 по цене 100% от номинала, таким образом, выкупив выпуски с рынка в полном объеме. Все три десятилетних выпуска объемом по 10 млрд рублей каждый были размещены в октябре 2015 года (на тот момент СМП банком до его присоединения к ПСБ). Купоны по ним квартальные и переменные: ставка 2-40-го купонов равна значению ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 0,2% годовых. Ставка текущего, 37-го, купона с выплатой 10 января составляет 19,2% годовых, дальнейшие ставки ПСБ не устанавливал.

ООО "Главстрой" приняло решение 16 января досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 7-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в июле 2021 года по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Ставка текущего полугодового купона - 17,5% годовых. По выпуску 21 января предстояло исполнение оферты, которую эмитент заменил call-опционом. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 декабря 2024 года 14:06
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне в диапазоне 6010-6060п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6010-6060 пунктов при низкой волатильности на торгах в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на сегодня не запланировано, поэтому торговая...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 13:33
АКБФ понизил прогнозную цену акций ММК до 66,75 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 73,64 рубля до 66,75 рубля за бумагу, что предполагает 95%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 12:44
"Финам" установил целевую цену акций Intel на уровне $21,8
"Финам" установил целевую цену акций Intel Corp. на уровне $21,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 7,7% и рейтингу "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "На фоне возросшей неопределенности относительно будущего компании акции Intel вновь заметно подешевели,...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 12:10
АКБФ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 267,03 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 118% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Заместитель председателя концерна Фамил Садыгов отметил, что по итогам...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 11:44
Цена нефти может завершить год вблизи $73-74/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти может завершить год вблизи $73-74 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть в четверг снизились, - напоминают эксперты. - При этом публикация недельных данных по запасам от Минэнерго США вчера не состоялась. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 11:44
Рынок акций РФ после негативного открытия начал отыгрывать потери, индекс МосБиржи отскочил к 2760п
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов в пятницу из-за выборочной фиксации прибыли игроками начал отыгрывать потери на фоне попыток отскока нефти вверх (фьючерс на Brent подрос к $73,4 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи вернулся в район 2760 пунктов после утренней просадки ниже 2740 пунктов.    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 11:19
Рекордный экспорт стали из Китая - негативный фактор для акций металлургов - инвестбанк "Синара"
Рекордный экспорт стали из Китая является негативным фактором для акций компаний черной металлургии, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "По данным MMI, экспорт стали из КНР в уходящем году, вероятно, превзойдет рекорд 2015 года в 110 млн т, достигнув более 111 млн т (+23% г/г), -...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 10:46
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Мосбиржи до 221 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Московской биржи" с 251 руб. до 221 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Седовой. "По итогам третьего квартала 2024 года чистый процентный доход увеличился на 124% год к году. В планах компании ускоренные инвестиции в развитие для...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 10:25
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК) - ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19:00 МСК); - акционеры "Астры"...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 10:08
Ослабление давления на юань ожидается в субботу - ПСБ
Ослабление давления на юань стоит ожидать в субботу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Биржевой курс юаня в четверг продолжил откат, уйдя к 13,4 руб. и обновив минимумы с октября, - напоминает аналитик. - Торговые обороты в паре...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 09:49
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $388,7 на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Cummings в следующем году, - отмечает...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 09:33
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 180 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 180 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в уходящем году в российскую Единую систему газоснабжения поступало...    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 09:13
Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $73,3 за баррель
Dow Jones завершил торги слабым ростом, S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились. Нефть стабильна после спада накануне, Brent у $73,3 за баррель. Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея.    читать дальше
.
27 декабря 2024 года 09:12
Индекс Мосбиржи завершит год выше уровня 2700п - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит год выше уровня 2700 пунктов, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. Стремительный взлет индекса Мосбиржи с годового дна на 400 пунктов вызван, по мнению аналитика, сильной технической перепроданностью бумаг, аномальной фундаментальной дешевизной...    читать дальше
.
26 декабря 2024 года 19:26
Рынок акций РФ в четверг превысил 2766п по индексу МосБиржи, раллировал на 21% О''Кей на новостях
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, отыгрывая декабрьское решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной, а также нейтральные недельные данные Росстата по инфляции, в то время как внешние площадки после католического Рождества подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 2766 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,2%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,7%); во "втором эшелоне" раллировали на 21% расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.