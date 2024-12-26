Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,16% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,09% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,43% от номинала (доходность - 8,69% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась вблизи отметки 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 16,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1 базисный пункт, до 71,42% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 29,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 65,22% от номинала (доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 22,23% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 66,76% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 14,97% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,87% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение.

Статданные, обнародованные 26 декабря, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.