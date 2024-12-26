Справедливый валютный курс должен сместиться в 2025г в диапазон 14,5-15 руб./юань - ПСБ

Справедливый валютный курс должен сместиться в 2025г в диапазон 14,5-15 руб./юань, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"В начале 2025 года тренд на ослабление рубля может инерционно развиваться - избыточная рублевая ликвидность останется повышенной, а экспортеры вернутся с продажами валюты лишь после 9 января, - отмечает эксперт. - Кроме того, ЦБ с 9 по 14 января ограничит продажу валюты на рынке с 8,4 до 3,4 млрд руб. в день за счёт возобновления покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Общее влияние операций ЦБ на валютный рынок в первом полугодии 2025 года будет нейтральным, так как его ежедневные продажи валюты значимо не изменятся (8,9 млрд руб. в день, против 8,4 млрд руб. ранее). Влияние могут оказывать операции Минфина в рамках бюджетного правила, которые будут анонсироваться ежемесячно".

По мнению попова, диапазон 13,7-14,3 руб. за юань может остаться актуальным в январе на фоне дальнейшей стагнации экспорта (в т.ч. в условиях сохранения геополитического давления), сезонного охлаждения импорта и ожиданий позитивных геополитических новостей после инаугурации Д. Трампа. Этот диапазон отражает более крепкий рубль. Справедливый курс, по оценкам аналитика банка, в 2025 году должен сместиться в район 14,5-15 рублей за юань.

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