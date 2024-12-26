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26 декабря 2024 года 18:09
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ВТБ на уровне 81,5 руб
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ВТБ на уровне 81,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Чистая прибыль ВТБ по МСФО в ноябре увеличилась на 223% г/г, до 47,5 млрд руб., а за 11 месяцев уходящего года выросла на 8,2% г/г, до 452,2 млрд руб., - отмечает эксперт. - Результат за третий квартал был обеспечен повышением комиссионных доходов и сокращением расходов на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки на 15,6% г/г. Чистый комиссионный доход ВТБ в ноябре поднялся на 57% г/г, до 25,9 млрд руб., а за 11 месяцев вырос на 23,7%, до 241,5 млрд руб. В то же время чистый процентный доход снизился на 67% г/г, до 21,7 млрд руб., за ноябрь и на 32,4% г/г, до 473 млрд руб., за 11 месяцев. Скорее всего, эта динамика объясняется повышением ключевой ставки ЦБ РФ, в ноябре достигшей в 21% годовых". По мнению Мильчаковой, высокие темпы роста чистой прибыли на фоне сокращения процентного дохода могли быть связаны с роспуском резервов на потери по ссудам, что принесло банку дополнительный доход, оказавший влияние на рост прибыли до налогов. Аналитик указывает, что по итогам 11 месяцев текущего года банк показал сильные операционные результаты, в том числе увеличение объема клиентских средств на 17,6%, до 26,3 трлн руб., а также расширение кредитного портфеля для бизнеса на 20%, до 16,8 трлн руб., несмотря на высокие процентные ставки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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