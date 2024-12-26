Динамика котировок акций Henderson, Соллерса и "префов" Сургутнефтегаза может оказаться в январе лучше других эмитентов - "Газпромбанк Инвестиции"

Динамика котировок акций Henderson, "Соллерса" и "префов" "Сургутнефтегаза" может оказаться в январе лучше других эмитентов, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский дом мужской моды продолжает демонстрировать запланированные двузначные темпы роста выручки, - пишут аналитики в материале. - За январь - ноябрь 2024 года выручка прибавила 23,7% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 18 млрд рублей. Рост к 11 месяцам 2022 года составил 66,3%. Декабрь - традиционно высокий сезон для Henderson: после аномально теплой осени покупатели возвращаются в ритейл за зимней одеждой".

В свою очередь, "Соллерс" выступает бенефициаром ухода западных компаний с российского рынка, фокусируясь на сегменте LCV: за девять месяцев компания удвоила продажи автомобилей под собственным брендом. Эксперты напоминают, что всего за январь - ноябрь "Соллерс" реализовала более 12,5 тысяч автомобилей. В 2025 году "Соллерс" намерена вывести на рынок новое поколение Sollers Atlant, флагманской модели бренда в сегменте LCV, компактный грузовой фургон Sollers SF1 и пикапы ST8 и ST9. Котировки акций может поддержать выход итоговой статистики за год и анонс потенциальной выплаты дивидендов по итогам года.

"В ноябре 2024 года российский рубль, по данным Банка России, ослаб на 11%, а с начала года снижение составило около 20%, - констатируют эксперты сервиса. - Несмотря на то, что рубль к концу декабря слегка окреп, аналитики не исключают дальнейшего нисходящего движения рубля. "Сургутнефтегаз" обладает рекордной денежной кубышкой, объем которой может превышать 6 трлн рублей, большая часть которой депонирована в валюте. Высокие ставки и ослабление курса рубля до 100 рублей за доллар США и выше на конец текущего года могут обеспечить дополнительный импульс показателям компании и увеличить ее потенциальные дивиденды в 2025 году. Однако в случае резкого укрепления рубля - до 95 рублей за доллар и ниже - стоит обратить внимание на других эмитентов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.